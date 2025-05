Ile Maurice: Le Front Commun Kont Licenciements invite à un rassemblement ce samedi

Les membres du Front Commun Kont Licenciements ont encore une fois dénoncé cette semaine le licenciement des quelque 1 800 employés des collectivités locales. Hier, face aux médias, les délégués de huit syndicats réunis au siège de la Government Services Employees Association, à Port-Louis, ont qualifié cette situation de véritable drame humain à rectifier immédiatement. Deepak Benydin, président de la Federation of Parastatal Bodies and Other Unions, a souligné l'impact psychologique et financier sur les familles concernées.

Dominique Marie, qui préside la Local Authorities Employees Union, a manifesté sa colère face à l'absence de conformité aux procédures lors de ces licenciements. Il a demandé que le gouvernement attende la complétion de l'enquête de la Financial Crimes Commission avant de mettre un terme au contrat de ces quelque 1 800 employés.

Les membres présents ont également insisté sur la formation d'un comité de parastatal bodies et le besoin de regrouper les organisations stratégiques afin de veiller à ce que les recrutements soient incorruptibles et se fassent de manière légale.

Outre les appels à la négociation avec les membres du gouvernement, les syndicalistes ont invité toutes la société civile, les syndicats et les organisations non gouvernementales à un rassemblement ce samedi au Rabita Hall, à Port-Louis, à 10 h 30. L'objectif est d'impliquer l'ensemble de la population dans cette cause humanitaire et de se diriger vers une demande collective de justice pour ces quelque 1 800 employés.