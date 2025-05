Ile Maurice: La FCC obtient un ordre de saisie criminelle contre plusieurs entreprises

Dans le cadre de son enquête approfondie sur une affaire présumée de blanchiment d'argent impliquant Rakesh Gooljaury, la Financial Crimes Commission (FCC) a obtenu, lundi 19 mai, un ordre de saisie criminelle émis par la Cour suprême.

Pour rappel, Rakesh Gooljaury avait été arrêté précédemment dans le cadre d'un scandale financier portant sur l'octroi de prêts toxiques d'un montant estimé à environ Rs 1,5 milliard par l'ex-MPCB. L'enquête de la FCC a mis en lumière de fortes suspicions selon lesquelles les fonds issus de ces prêts auraient été utilisés pour l'acquisition de parts sociales dans plusieurs entreprises, dont les actionnaires seraient liés à Rakesh Gooljaury.

L'ordre de saisie criminelle interdit toute cession, mise en gage ou transaction portant sur les actions détenues :

par Mme Anishtabye Natacha Ruggoo dans les sociétés suivantes :

Diamoda Foods Co Ltd (opérant les enseignes Paul),

Corpxcel Consultancy Services Ltd (également opérant Paul),

Goldmond Ltd (opérant Swarovski),

Wool Mill Co. Ltd (opérant Swarovski),

Mafis Trading Ltd (opérant Pandora) ;

par Mlle Neetesha Teelwah dans Universal Fusion Foods and Restaurateurs Ltd.

L'ordre exige en outre qu'un huissier de justice procède à un inventaire complet des stocks dans les magasins Swarovski exploités par Goldmond Ltd et Wool Mill Co. Ltd, situés à Grand-Baie, Bagatelle et l'aéroport SSR. Les sociétés concernées devront également soumettre un rapport semestriel à la FCC sur l'état de leurs stocks et chiffres d'affaires.

Cette démarche majeure de la FCC, soutenue par la Cour suprême, reflète sa stratégie ciblée contre les avoirs issus d'activités criminelles, afin de s'assurer que ceux impliques ne puissent ni bénéficier ni dissimuler les fruits de leurs actes illicites.