Dakar — Le Sénégal est entrain de travailler à la mise oeuvre et à l'application d'une taxe carbone dans des secteurs stratégiques de l'économie nationale, a-t-on appris, mercredi de El Mbaye Diagne, membre du Comité national changement climatique, chargé de la sous-commission marché carbone et finance climatique.

"Le Sénégal est en train de travailler à la mise oeuvre d'une taxe carbone dans certains secteurs économiques comme la cimenterie, la production d'électricité raccordée au réseau et celle du gaz et du pétrole", a dit à l'APS M. Diagne en marge d'un séminaire de renforcement des capacités de journalistes sur le changement climatique et l'assainissement organisé les 20 et 21 mai à l'hôtel King Fahd Palace.

"La perspective de mise en place de la taxe carbone s'inscrit également dans le respect des engagements pris par le Sénégal dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques, plus particulièrement sur la réduction des gaz à effet de serre", a-t-il précisé.

Il a indiqué que le Sénégal a bénéficié dans ce processus de mise en place de la taxe carbone d'un soutien de la Convention cadre des nations unies sur le changement climatique pour mener une étude de faisabilité.

"Cette étude a abouti au terme d'une consultation inclusive avec l'ensemble des parties prenantes à l'application d'une taxe carbone très faible dans ces trois secteurs cibles", a-t-il dit.

Le Sénégal a-t-il encore souligné, a bénéficié du soutien de la Banque mondiale dans le cadre de l'identification des secteurs économiques ciblés, à travers un projet qui supporte la mise en oeuvre et l'installation d'une taxe carbone au carbone et la participation au marché carbone dans le monde.

El Hadj Mbaye Diagne a indiqué que les études complémentaires qui doivent être menées et les textes règlementaires à élaborer pour une entrée effective de cette taxe devront être finalisés cette année, parce que ce projet prend fin cette année.

"Maintenant, il restera, la date d'entrée en vigueur de cette taxe carbone", a-t-il précisé, ajoutant que sa fixation dépendra des décisions qui seront prises au niveau politique.

Il a souligné que le Sénégal mettra dans un premier temps une taxe faible, former les gens qui vont veiller à son application et ensuite cette taxe sera augmentée et élargie vers d'autres secteurs de l'économie.

La taxe carbone est une taxe environnementale (ou écotaxe) qui concerne les émissions de dioxyde de carbone. Le prélèvement effectué est direct et proportionnel aux quantités émises par les entreprises ce qui signifie que plus l'émission est forte, plus la taxe est élevée.