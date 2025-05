Ethiopie: L'accès maritime est un impératif national permanent pour le pays - Directeur exécutif de l'IFA

Addis-Abeba — L'accès maritime : un impératif national permanent pour l'Éthiopie, motivé par la sécurité, la viabilité économique et l'intégration régionale, a souligné le directeur exécutif de l'Institut des affaires étrangères, Jafar Bedru.

Le troisième forum consultatif régional sur la mer Rouge et le golfe d'Aden, organisé par l'Institut des affaires étrangères (IFA) et l'École de guerre des forces de défense éthiopiennes, s'est tenu aujourd'hui à Addis-Abeba.

Ouvert au dialogue, le directeur exécutif de l'IFA a affirmé que cette réunion reflétait une volonté collective de favoriser un engagement constructif, de renforcer la compréhension mutuelle et de promouvoir une vision commune de la paix, de la sécurité et de la prospérité régionales.

Selon le directeur exécutif, l'institut s'engage à produire des recherches exploitables pour les acteurs de la politique étrangère, servant de plateforme de réflexion sur la diplomatie, la paix et la coopération internationale.

Le dialogue, actuellement mené sous le thème « Naviguer vers une coopération économique et sécuritaire : opportunités, défis et orientations futures », reflète à la fois l'urgence et les opportunités.

Il a également souligné l'impératif croissant d'élaborer une réponse plus coordonnée et cohérente aux dynamiques complexes et interdépendantes qui façonnent cet espace maritime géostratégique, a-t-il ajouté.

Il a souligné que, du point de vue de l'Éthiopie, ce corridor est vital pour la stabilité, la gouvernance et l'accessibilité à long terme.

La quête de l'Éthiopie d'un accès maritime garanti n'est pas une préoccupation passagère, a-t-il déclaré, ajoutant qu'il s'agit d'un impératif national permanent, motivé par la vision de la sécurité, de la viabilité économique et de l'intégration régionale.

Le directeur général du Service de la diaspora éthiopienne, Fitsum Arega, a noté pour sa part que la mer Rouge et le golfe d'Éden sont essentiels pour relier la Corne de l'Afrique et les États du Moyen-Orient au marché international.

Il a également souligné l'importance historique de la coopération économique et sécuritaire entre le Moyen-Orient et la Corne de l'Afrique, qui remonte à l'Antiquité.

Le directeur général a ajouté que ce rapprochement renouvelé pourrait transformer la collaboration économique et sécuritaire dans la région, compte tenu des liens stratégiques entre le Moyen-Orient et la Corne de l'Afrique.

L'Éthiopie doit se positionner stratégiquement pour renforcer ses liens économiques avec le reste du monde et participer activement à la lutte contre la piraterie, l'extrémisme violent et le terrorisme, qui constituent des défis économiques et sécuritaires majeurs dans la région.

Il a souligné que l'ouverture de l'Éthiopie aux investissements, au commerce et au développement pouvait attirer les pays du Moyen-Orient et d'Afrique, compte tenu de la croissance économique rapide du pays.

Le chef de la formation des Forces de défense nationale (FDN), le lieutenant-général Yimer Mekonnen, a souligné que la coopération entre la Corne de l'Afrique et la région du Golfe n'était pas seulement diplomatique, mais aussi une question de stabilité régionale.

Selon le lieutenant-général Yimer, la quête stratégique de l'Éthiopie en matière d'accès maritime est fondée sur le principe de respect mutuel, de transparence et de coopération régionale.