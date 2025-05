Le Président du Faso, Chef de l'État, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ a procédé, ce jeudi 22 mai 2025 à Bobo-Dioulasso, à la remise d'un important lot d'équipements et d'intrants agropastoraux au profit des acteurs du secteur rural.

« Je vous remets officiellement les clés de tous ces engins et je vous souhaite une très bonne campagne. Prions Dieu pour une bonne pluviométrie et que vous puissiez atteindre vos objectifs fixés cette année », déclare le Chef de l'État en remettant les clés au ministre d'État, ministre de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, le Commandant Ismaël SOMBIÉ.

D'un coût de plus de 104 milliards FCFA, les intrants et équipements mis à la disposition des producteurs pour la campagne 2025-2026 s'inscrivent dans la mise en oeuvre du Plan opérationnel pour la souveraineté alimentaire et la création d'emplois décents dans le secteur agropastoral dénommé « Offensive agropastorale et halieutique 2023-2025 » et l'Initiative présidentielle pour la production agricole et l'autosuffisance alimentaire.

Ce sont entre autres, 1033 motos pour les agents de terrain, 485 motopompes, 1102 motoculteurs, 17 camions, 2 ateliers de forage, 4 moissonneuses batteuses, 935 cages flottantes, 36 véhicules, 608 tracteurs, 150 broyeuses, 10 unités de transformation, 31 851,5 tonnes de produits phytosanitaires, 66 952 895 doses de médicaments vétérinaires, 15 000 tonnes de semences végétales, 70 000 tonnes d'engrais minéraux, 14 631 tonnes de fumure organique, 1 580 tonnes d'aliments de poisson, 11 169 tonnes d'aliments de bétail. Selon le ministre d'État, Cdt Ismaël SOMBIÉ, cet effort d'équipements du monde rural a été soutenu par l'aménagement de plus de 2000 hectares de périmètres irrigués. En ligne de mire, c'est la transformation structurelle de l'agriculture et de l'élevage en vue de l'atteinte de la souveraineté alimentaire.

Engagement et détermination pour l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire

« Camarade Président, nous nous engageons aux côtés du monde rural pour mettre en oeuvre votre vision conformément à vos instructions... C'est beaucoup de satisfaction mais également une invite à redoubler d'efforts et à travailler dans le sens de votre vision qui est l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire dans un horizon très proche », souligne le ministre SOMBIÉ.

Cette importante acquisition vient renforcer les capacités opérationnelles des brigades de mécanisation agricole reparties sur l'ensemble des communes de notre pays. Grâce à ces matériels, « les brigades vont faire des prestations gratuites pour les populations vulnérables mais également à prix réduit, à prix fortement subventionné pour permettre de booster rapidement notre production », affirme le ministre chargé de l'Agriculture.