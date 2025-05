Le mercredi 21 mai 2025, le Ministre de l'Environnement, Mays Mouissi, a reçu en audience une délégation conjointe du Haut-Commissariat du projet Ivindo Iron, conduite par Monsieur Ngozo Issondou, et de la Direction Générale de l'entreprise éponyme, représentée par son Directeur Général,Edward Kalajzic.

Prenant la parole, Monsieur Ngozo Issondou a présenté au membre du Gouvernement un rapport synthétique retraçant les progrès réalisés à ce jour. Il a également exprimé le souhait d'une meilleure fluidité dans les procédures administratives, notamment celles liées à la délivrance des autorisations environnementales, à l'importation de produits sensibles et aux études environnementales spécifiques.

Pour sa part, Edward Kalajzic a apporté un éclairage technique sur l'évolution des opérations de prospection et de forage, tout en mettant en exergue les efforts déployés en matière de Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement (QHSE). Il a insisté sur l'engagement de l'entreprise à intégrer les impératifs de préservation et de protection dans toutes les étapes du projet, notamment en menant des études approfondies sur la qualité de l'eau ou encore la faune locale.

En réponse, le Ministre de l'Environnement a réitéré l'importance stratégique de ce projet minier, inscrit dans le programme de société du Président de la République. Il a appelé l'ensemble des parties prenantes à faire preuve d'exemplarité et à privilégier des solutions techniques respectueuses de l'environnement, condition sine qua non pour garantir un équilibre entre développement industriel et préservation de l'environnement.