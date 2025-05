Mali: Nouveau report du procès sur l'avion présidentiel, Bouaré Fily Sissoko, malade, ne peut comparaître

Au Mali, après six mois de suspension, le procès des affaires de l'avion présidentiel et des contrats militaires surfacturés s'est rouvert le jeudi 22 mai. Des affaires de détournements de fonds publics datant de 2014, portant sur plus de 130 milliards de francs CFA, et dans lesquelles neuf anciens ministres, militaires et hommes d'affaires sont poursuivis. Mais le procès a - à nouveau - été renvoyé au 2 juin prochain, cette fois à la demande de l'avocat de l'ex-ministre de l'Économie, Bouaré Fily Sissoko. Hospitalisée depuis un mois et demi, âgée de près de 70 ans, l'ancienne ministre de l'Économie n'était pas en état de comparaître. Un certificat médical l'attestant a été versé au dossier.

« Ma cliente est venue à la cour sur une civière, raconte son avocat, Maître Djanguina Tounkara. Madame Bouaré Fily Sissoko souffre d'une maladie du dos, qui l'empêche même de s'assoir plus de cinq minutes. Elle a besoin d'être alitée. Or, un procès d'assises, ce sont des journées entières, avec des questions, c'est physique ! Pour nous il était hors de question qu'elle soit jugée dans cet état, c'est pourquoi on a demandé le renvoi, jusqu'à ce qu'elle puisse retrouver toutes ses capacités. »

« Expertise »

La cour a finalement laissé un peu moins de deux semaines à l'ex-ministre de l'Économie du Mali pour se remettre sur pieds. Âgée de près de 70 ans, elle a été hospitalisée en urgence il y a un mois et demi, et reste depuis détenue au sein de l'hôpital. « On va faire une expertise pour voir si le 2 juin, elle pourra comparaître dans des conditions qui respectent la dignité humaine », précise encore son avocat, qui rappelle que sa cliente est malade et qu'elle ne cherche en aucun cas à échapper à son procès.

« Justice ! »

« Madame Bouaré Fily Sissoko a soif de justice, ça fait quatre ans qu'elle réclame justice ! Lors de la dernière session reportée (en novembre dernier, il y a six mois, ndlr), pendant trois semaines elle a tenu tête à tout le monde ! Tout le monde peut témoigner de sa combativité et de sa connaissance des dossiers. Elle n'a pas peur. Si elle se rétablit, on viendra et on débattra. »