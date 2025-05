Congo-Kinshasa: Les enseignants de Maï-Ndombe 3 réclament deux mois de salaire

Les enseignants de la province éducationnelle Maï-Ndombe 3 réclament le paiement de leurs salaires des mois d'avril et mai 2025.

Le président de l'Intersyndicale des enseignants de cette juridiction, Giscard Mbukela, a livré cette information mercredi 21 mai à Radio Okapi.

Il attribue cette situation au manque de banque payeuse dans cette contrée du pays :

« C'est pour cette raison que je me suis rendu à Kinshasa en tant que syndicaliste, pour plaider la cause des enseignants afin que leur paie devienne régulière, et deuxièmement, pour que nous puissions avoir, ne fût-ce qu'une agence ou une banque payeuse qui puisse s'installer dans notre province afin que la paie des enseignants soit bien assurée et effectuée à temps. »

Giscard Mbukela a également annoncé l'installation, dans les jours à venir, de l'agence dénommée « La Colombe », qui prendra en charge la paie des enseignants de Maï-Ndombe 3.

Il croit que si cette agence s'installe, la paie des enseignants de cette région deviendra régulière.

L'agence « La Colombe » ouvrira ses premiers bureaux à Nioki, Bokoro et Oshwe.

« Les enseignants doivent être sûrs et certains que leur souffrance ne sera bientôt plus qu'un mauvais souvenir. Très bientôt, ils seront payés en temps réel. Et enfin, la province éducationnelle Maï-Ndombe 3 ne sera plus cette province où les enseignants devaient attendre trois ou quatre mois sans salaire », a conclu ce syndicaliste.