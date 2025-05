Afrique: Un fonds axé sur le continent et l'Asie lève 325 millions de dollars pour des investissements dans les infrastructures

TLDR

Le fonds Emerging Africa & Asia Infrastructure Fund (EAAIF), géré par Ninety One, a obtenu 325 millions de dollars de nouvelles facilités de crédit, ce qui porte ses récents engagements en capital à 620 millions de dollars, dépassant ainsi son objectif de collecte de 500 millions de dollars avant la date prévue.

Le dernier tour de table a été mené par Allianz Global Investors avec un engagement de 100 millions d'euros au nom de la société mère Allianz Group. Les autres participants sont ABSA (75 millions de dollars), Standard Bank (50 millions de dollars), Sumitomo Mitsui Banking Corporation (facilité de crédit de 50 millions de dollars) et le Suédois Swedfund (40 millions d'euros). Cette opération fait suite à une levée de fonds de 294 millions de dollars réalisée par le fonds au début de l'année 2024.

L'EAAIF, une société du Groupe de développement des infrastructures privées (PIDG), prévoit de déployer ce financement pour des investissements d'infrastructure d'une valeur d'un milliard de dollars en Afrique et en Asie d'ici 2028, en ciblant l'infrastructure numérique, la transition énergétique et les services d'utilité publique essentiels. Depuis son lancement en 2001, l'EAAIF a engagé plus de 3 milliards de dollars dans plus de 125 projets.

Key Takeaways

La sursouscription de la levée de fonds de l'EAAIF reflète l'appétit croissant des investisseurs mondiaux pour la dette privée liée aux infrastructures dans les marchés émergents. Les institutions traditionnelles de financement du développement étant à bout de souffle, des fonds comme l'EAAIF comblent des déficits de financement critiques en Afrique et en Asie. Soutenu par des capitaux d'assurance, des banques et des IFD, le fonds est positionné pour accroître les investissements dans la connectivité numérique, la transition énergétique et les infrastructures résilientes au changement climatique.

La participation d'Allianz, de SMBC, d'ABSA et de Swedfund témoigne également d'une évolution vers des modèles de financement durables et mixtes qui équilibrent le risque et l'impact. La stratégie de l'EAAIF s'aligne sur des objectifs plus larges visant à réduire la perception des risques liés aux infrastructures africaines et à mobiliser des capitaux privés. Alors que le PIDG vise à débloquer 25 milliards de dollars pour le financement des infrastructures d'ici 2030, la base de capital de l'EAAIF et ses antécédents suggèrent qu'il pourrait devenir une pierre angulaire du développement fondé sur la dette privée.