Congo-Brazzaville: Égalité numérique

Les enjeux qui sous-tendent la problématique du numérique au Congo touchent des dimensions stratégiques majeures dans un contexte où ces autoroutes de l'information sont devenues le socle de la compétitivité, de la souveraineté et du développement durable. Fort de ses atouts géographiques et de ses infrastructures, le pays veut renforcer et accélérer la transformation numérique, mais dans la pratique, l'accès des femmes à ces outils semble encore faible.

Malgré le lancement de la stratégie digitale « Vision 2030 » qui promeut les compétences numériques féminines à laquelle s'ajoutent les initiatives prises par les entreprises de téléphonie mobile, lever ces barrières appelle à des réformes, notamment au niveau du système éducatif, un domaine où les hommes excellent davantage.

Dans l'optique de réduire cette fracture et d'atteindre un tel objectif, le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Economie numérique a plaidé, à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale des télécommunications, pour un plus grand accès des femmes au numérique. « Investir dans le potentiel numérique des femmes, c'est investir dans le progrès de toute société », déclarait-il tout en invitant à faire de cette journée un point de départ renouvelé pour l'émancipation numérique de la gent féminine.

Les inégalités d'accès au numérique relèvent de différents paramètres dont l'Etat doit se préoccuper. Il s'agit, en particulier, d'intégrer dès le secondaire l'informatique dans les programmes scolaires, aussi bien dans l'enseignement public que privé. Une intégration qui permettra une familiarisation à cet outil dès le jeune âge.