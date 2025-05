Gabon: Un collectif des agents du CNOU en colère, annonce la tenue d'une AG

Les agents du Centre National des Oeuvres Universitaires(CNOU), réunis en collectif, ont décidé de mettre leur menace en exécution. Un message clair à l'endroit de la Direction Générale et les autorités compétentes sur les maux qui minent ledit depuis des années. Ils disent être trahis par les syndicats et les délégués du personnel.

Depuis le 12 mai dernier, date de leur mouvement d'humeur à l'Université Omar Bongo (UOB), les agents du Centre National des Oeuvres Universitaires ont initié des rencontres de sensibilisation auprès de leurs collègues, notamment ceux de l'UOB, l' Institut National des Sciences et des Gestions (INSGS), de l'Institut National de la Poste des Technologies de l'Information et de la Communication (INPTIC) et de l' Institut Africain d'Informatique (IAI).

Il s'est agi pour ce collectif, d'attirer l'attention des agents du CNOU et de présenter, point par point, les problèmes auxquels ils sont confrontés à l'administration. " Nous nous sommes sentis trahis par les syndicats et les délégués du personnel. Et c'est ce qui nous a poussés à tenir le premier mouvement d'humeur, le 12 mai 2025, sous l'arbre à palabres de l'université Omar Bongo. " Explique l'un des membres.

Au sortir de cette rencontre, les agents ont décidé de prendre leur destin en main. Une réunion de concertation a donc été organisée vendredi 16 mai 2025. Certains points ont été évoqués au cours de cette rencontre à savoir : l' Invitation des 4 présidents des 4 Syndicats du CNOU pour leur faire part de la situation qui prévaut actuellement.Trois présidents étaient absents sur les quatre convoqués.

À l'issu de cette rencontre, un chronogramme a été mis en place pour mieux sensibiliser le personnel du CNOU, sur les maux qui minent cette administration.

Le Collectif a déjà élaboré un cahier de charges contenant deux principales revendications, les états généraux du CNOU et la revalorisation de l'agent.

Les agents réunis au sein dudit collectif convient tous les agents à une assemblée générale ce lundi 25 mai 2025 à l'Université Omar Bongo à 15h 30 après les heures du service. Cette AG vise à présenter les réelles motivations de ce mouvement d'humeur qui s'annonce si rien n'est fait.