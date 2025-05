Afrique de l'Ouest: BRVM - Baisse de 28,737 milliards FCFA de la capitalisation du marché des actions ce jeudi 22 mai 2025.

A l'issue de la séance de cotation de ce jeudi 22 mai 2025, la capitalisation boursière du marché des actions de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a enregistré une baisse de 28,737 milliards FCFA.

Cette capitalisation est passée de 11 696,476 milliards FCFA la veille à 11 667,739 milliards FCFA ce jeudi 22 mai 2025. A l'origine de cette situation, il y a le repli de 0,24% de l'indice BRVM Composite à 302,57 points contre 303,31points la veille. L'indice BRVM 30 est aussi en baisse de 0,42% à 151,51 points contre 152,15 points précédemment. Pour sa part, l'indice BRVM Prestige a cédé 0,45% à 125,62 points contre 126,19 points le mercredi 21 mai 2025.

Concernant la capitalisation boursière du marché des obligations, elle enregistre une baisse de 1,393 milliards, passant de 10 544,373 milliards FCFA la veille à 10 542,980 milliards FCFA ce jeudi 22 mai 2025.

La valeur totale des transactions est toujours au-dessous de la barre du milliard de FCFA, se situant à 888,502 millions FCFA contre 782,252 millions FCFA le mercredi 21 mai 2025.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Tractafric Motors Côte d'Ivoire (plus 7,48% à 2 370 FCFA), BICI Côte d'Ivoire (plus 7,48% à 16 950 FCFA), ETI Togo (plus 6,67% à 16 FCFA), Servair Abidjan Côte d'Ivoire (plus 4,92% à 1 600 FCFA) et TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire (plus 4,45% à 2 700 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Bernabé Côte d'Ivoire (moins 7,23% à 1 090 FCFA), Sicable Côte d'Ivoire (moins 4,41% à 1 300 FCFA), Sonatel Sénégal (moins 2,89% à 25 200 FCFA), SETAO Côte d'Ivoire (moins 2,50% à 585 FCFA) et Banque International pour l'Industrie et le Commerce du Bénin (moins 1,97% à 5 225 FCFA).