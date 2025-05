Togo: Ouvert à une participation gouvernementale

Alors que la formation du premier gouvernement du président du conseil Faure Gnassingbé se fait attendre, le parti d'opposition Nouvel Engagement Togolais (NET) manifeste sa disponibilité à intégrer l'exécutif, si l'opportunité lui est offerte.

Dans une déclaration faite ce jeudi, les responsables du NET ont affirmé qu'ils étaient ouverts à toute proposition de participation gouvernementale, insistant sur leur volonté d'apporter une plus-value à la gestion actuelle du pays.

« Nous sommes ouverts et nous assumons ce que nous faisons. Si on nous sollicite, nous y irons pour apporter quelque chose de plus par rapport à ce qui était. Peu importe le poste, nous pouvons démontrer ce dont nous sommes capables », ont-ils déclaré.

Pour le NET, intégrer le gouvernement serait un prolongement logique de son engagement politique, après ses expériences à l'Assemblée nationale et dans les conseils municipaux. Le parti estime que cette éventuelle participation lui permettrait d'être plus écouté et d'agir directement sur les politiques publiques.

« Quand on prétend à la gestion du pays, cela ne se fait pas de façon automatique. Il faut s'essayer en s'améliorant avec le temps », soulignent les cadres du parti.

Une attente qui fait monter les enjeux

Le suspense autour de la composition du nouveau gouvernement alimente les spéculations dans la classe politique et au sein de l'opinion publique. Pour certains, cette attente ouvre un espace stratégique pour les partis souhaitant s'inscrire dans une dynamique de co-gestion, voire de participation élargie.

En exprimant clairement leur position d'ouverture, les responsables du NET se positionnent comme un acteur constructif, prêt à faire valoir ses idées au sein de l'exécutif, tout en gardant sa singularité politique.