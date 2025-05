Tunisie: La CCITF présente son bilan et ses perspectives en période de turbulences économiques

La Chambre de commerce et d'industrie Tuniso-Française (CCITF) a tenu son Assemblée Générale Élective lundi 5 mai 2025 à Tunis dans un contexte économique mondial incertain, marqué par des défis structurels et les impératifs de la transition écologique. Cet événement a permis à l'institution de dresser un bilan de son action et d'annoncer ses futures orientations stratégiques. Le président Khelil Chaibi a mis en avant les avancées significatives réalisées sous son mandat de trois ans, notamment la modernisation de la CCITF. La transparence a été renforcée grâce à l'adoption d'un règlement intérieur, d'une charte éthique et d'une limitation des mandats.

La digitalisation, priorité absolue, s'est concrétisée par une refonte du site web, une optimisation de la gestion CRM et l'intégration d'outils performants, permettant une meilleure réactivité. Ces efforts ont contribué à l'élargissement de la communauté, passant de 1 153 membres en 2020 à 2 260 en 2024, tandis que la CCITF s'impose comme la chambre la plus visible au monde sur LinkedIn, avec près de 80 000 abonnés.

En 2024, la Chambre a organisé plus de 40 événements, dont des séminaires, des formations et des tables rondes sectorielles, tout en célébrant son 50e anniversaire. Les partenariats institutionnels, notamment avec les services économiques français et tunisiens, ont été consolidés. Sur le plan financier, une gestion rigoureuse et le soutien de sponsors fidèles comme l'UBCI, Lloyd Assurances et Adecco ont permis d'assainir la trésorerie. Pour 2025, la CCITF prévoit une hausse de 14 % des cotisations, le renforcement des formations et la création de deux nouvelles commissions dédiées aux start-up, à l'innovation et à la RSE. Khelil Chaibi a conclu en présentant sa vision stratégique pour les 30 prochaines années, axée sur une proximité accrue avec les membres, un accompagnement personnalisé des entreprises, un déploiement régional et une transition digitale accélérée. « Notre ambition est de faire de la CCITF une chambre plus proche, plus utile et plus inclusive », a-t-il déclaré, appelant à une mobilisation collective pour construire un avenir économique solide entre la Tunisie et la France.

Anne Guéguen, ambassadrice de France en Tunisie, a salué le rôle clé de la CCITF dans les relations économiques bilatérales, soulignant ses 2 200 entreprises membres, dont 1 600 à participation française, générant 160 000 emplois directs en Tunisie. Elle a rappelé l'importance des échanges commerciaux entre les deux pays, évalués à plus de 11 milliards d'euros en 2024, soit près d'un quart du PIB tunisien, ainsi que la part prépondérante des investissements directs français, représentant environ un tiers des nouveaux IDE en Tunisie.

Face aux défis économiques et climatiques, l'ambassadrice a appelé à une coopération renforcée pour consolider les chaînes de valeur communes et répondre aux enjeux comme la décarbonation et l'employabilité. « La France et la Tunisie ont tout intérêt à resserrer leurs liens », a-t-elle affirmé, soulignant le partenariat « mutuellement bénéfique » entre les deux pays.

Avec une croissance soutenue, une stratégie innovante et une vision durable, la CCITF confirme son rôle de pont économique entre les deux rives de la Méditerranée.