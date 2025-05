Togo: Élections municipales - Le PNUD mobilise pour plus de femmes candidates

Le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) a exprimé ce jeudi ses inquiétudes quant à la faible participation des femmes aux affaires politiques au Togo, en particulier à l'échelle locale.

Lors d'une rencontre à Lomé, l'organisation a appelé à un réengagement collectif en faveur d'une gouvernance plus inclusive, à l'approche des élections municipales du 10 juillet 2025.

Selon Binta Sanneh, représentante résidente du PNUD, les chiffres issus des élections municipales de 2019 parlent d'eux-mêmes : seules 190 femmes avaient été élues conseillères municipales, soit 13,23 % des sièges. Parmi elles, 12 femmes maires (9,40 %) et 17 adjointes au maire (9,65 %) seulement, sur respectivement 117 et 176 postes.

« Les femmes, qui représentent environ 52 % de la population togolaise, ne doivent pas se limiter au rôle d'électrices. Elles doivent aussi être candidates, élues, actrices du changement », a insisté Mme Sanneh.

La rencontre initiée par le PNUD vise à encourager la participation des femmes aux prochaines élections municipales. Il s'agit d'un espace de mobilisation et de réflexion stratégique, mais aussi d'un appel concret à l'action, en faveur d'un processus électoral plus inclusif et représentatif.

Mme Sanneh a rappelé que la participation féminine est indispensable pour une gouvernance équitable :

« Les femmes enrichissent les débats, apportent des solutions novatrices, et renforcent la cohésion sociale. Leurs compétences sont essentielles dans tous les domaines, de la santé à l'éducation, en passant par l'économie et les infrastructures. »

Vers une gouvernance plus équitable

Des femmes leaders, représentantes d'associations, actrices de la société civile et partenaires engagées ont pris part à la rencontre de Lomé. L'objectif est clair : outiller et connecter ces actrices pour accroître la représentation des femmes et des jeunes filles dans les conseils municipaux.

À travers cette initiative, le PNUD entend accompagner les dynamiques nationales en faveur de l'égalité des genres dans la vie publique et politique, condition essentielle à un développement durable et équitable.