Tunisie: Banques et SFBT, champions des dividendes à la Bourse de Tunis - Ce que disent les chiffres

Le taux de distribution des dividendes (« payout ratio ») sur le marché a suivi une trajectoire haussière, passant de 52,6 % en 2021 à 56,9 % en 2023, soit un gain de plus de 4 points de pourcentage.

Avec un taux de distribution moyen de 54,5 % sur la période 2021-2023, les sociétés cotées ont adopté une politique équilibrée entre la rémunération des actionnaires et la consolidation de leur assise financière, afin de poursuivre leur développement et de se prémunir contre d'éventuels risques. Ces données sont issues du rapport publié jeudi par la Bourse de Tunis sur la distribution des dividendes au titre des exercices 2021 à 2023.

En 2023, 48 sociétés ont distribué des dividendes, contre 49 en 2022. Par ailleurs, le nombre total de sociétés cotées est passé de 82 à 78, en raison de la radiation de 4 sociétés, soit une baisse de près de 5 %.

Certaines sociétés bénéficiaires ont choisi de ne pas distribuer de dividendes, notamment la STB, Carthage Cement et la STIP. Leurs bénéfices moyens sur la période 2021-2023 s'élèvent respectivement à 86 MD, 41 MD et 12 MD. Selon le rapport, ces sociétés ont préféré affecter leurs bénéfices à l'apurement de pertes antérieures.

Le montant global des dividendes a enregistré une progression significative, passant de 1 136 MD en 2021 à 1 393 MD en 2023, soit une hausse de 22,6 % (+257 MD). Cette dynamique reflète la résilience des sociétés cotées et leur capacité à générer des bénéfices, en hausse de 13,3 % (+288 MD) sur la même période.

Dividendes : une croissance plus rapide que celle des bénéfices

Les bénéfices des sociétés cotées ont progressé à un rythme moyen de 7,6 % entre 2021 et 2023. Néanmoins, leur taux de croissance a ralenti à 4,6 % en 2023, contre 10,7 % en 2022.

En revanche, les dividendes ont maintenu une croissance soutenue : +10,8 % en 2022 et +10,6 % en 2023, soit un taux de croissance annuel moyen (TCAM) de 10,7 %. Cette hausse plus rapide des dividendes par rapport aux bénéfices a entraîné une augmentation du taux de distribution global.

Les banques dominent largement le classement des plus gros distributeurs, représentant en moyenne 70 % du top 5 des dividendes sur la période 2021-2023, et 38 % du total distribué. La SFBT (secteur agroalimentaire) est la seule entreprise non financière à figurer régulièrement parmi les principaux contributeurs, avec une part moyenne de 14,8 %. PGH n'y apparaît qu'en 2021.

À l'inverse, les plus faibles taux de distribution en 2022 et 2023 concernent majoritairement des banques et établissements financiers (UIB, BNA, BH BANK ou AMEN BANK) et une société de leasing (Best Lease). Sur la période 2022-2023, 100 % des sociétés ayant les plus faibles taux de distribution sont des sociétés financières, et 93 % si l'on prend en compte la période 2021-2023.

Délai moyen de distribution : 35 jours

Sur les trois dernières années, le délai moyen entre la tenue de l'assemblée générale ordinaire (AGO) et la date de distribution des dividendes est d'environ 35 jours. Ce délai s'est allongé en 2022 et 2023, atteignant 38 jours. Le secteur financier reste le plus rapide, avec un délai moyen de 26 jours.

La majorité des distributions de dividendes (83 % en moyenne) ont lieu entre mai et juillet, période qui suit directement la tenue des AGOs (avril à juin). En 2024, 96 % des AGOs des sociétés distributrices (46 sur 48) se sont tenues dans ce créneau.