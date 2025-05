Algérie: 3e Région militaire - Le Général d'Armée Chanegriha supervise un exercice tactique avec munitions réelles

Le Général d'Armée Saïd Chanegriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, Chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP), a supervisé, jeudi au deuxième jour de sa visite en 3e Région militaire, l'exécution d'un exercice tactique avec munitions réelles intitulé "El Hisn El Manie 2025", indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Au deuxième jour de sa visite en 3e Région militaire, et dans le cadre du suivi des programmes de préparation au combat au titre de l'année 2024-2025, Monsieur le Général d'Armée Saïd Chanegriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, Chef d'Etat-major de l'ANP, a supervisé, aujourd'hui, jeudi 22 mai 2025, l'exécution d'un exercice tactique avec munitions réelles intitulé +El Hisn El Manie 2025+, exécuté par les unités du Secteur opérationnel sud de Tindouf, soutenues par des unités des différentes forces et armes", précise la même source.

A l'entame, le Général d'Armée, en compagnie du Général-major Nacerddine Fodhil, a suivi un exposé présenté par le Directeur de l'exercice, portant sur son idée générale, les phases de son exécution et les objectifs escomptés, avant de suivre, au niveau du champs de tirs et de manoeuvres du Secteur opérationnel sud de Tindouf, le déroulement des actions de combat exécutées par les unités concernées, "avec professionnalisme et un niveau tactique et opérationnel élevé, traduisant ainsi, les grandes capacités opérationnelles du staff et des commandements à tous les échelons".

"Cet exercice, qui s'est caractérisé par un haut niveau de coordination entre les différentes unités participantes, a mis en lumière la haute compétence des cadres en matière d'exécution et de conduite des actions de combat, ainsi que le savoir-faire et la grande maîtrise des différents systèmes d'armes et équipements mis à disposition, permettant d'atteindre des résultats très satisfaisants, traduits par la précision des tirs aux différentes armes et le respect rigoureux des délais d'exécution prédéfinis", relève le communiqué.

Au terme de l'exercice, le Général d'Armée a tenu une rencontre avec le personnel des unités participantes à cet exercice tactique, "couronné de succès, notamment sur les plans de la planification, de la préparation et de l'exécution, qui reflètent le niveau de préparation des cadres et du personnel et les hautes compétences et aptitudes des commandements et des Etats-majors".

En outre, "le Général d'Armée a félicité les cadres des unités participantes pour les efforts consentis durant l'année de préparation au combat 2024-2025, et lors de la planification, la préparation et l'exécution de cet exercice, tout en mettant l'accent sur la nécessité de redoubler d'efforts à même de développer davantage les composantes de l'ANP et de les hisser vers plus de succès, afin de garantir la sécurité et la stabilité de l'Algérie", ajoute la même source.

A l'issue, le Général d'Armée a passé en revue les unités participantes à cet exercice, conclut le MDN dans son communiqué.