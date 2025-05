Algérie: Lancement du service d'actualisation de la carte 'Chifa' au niveau des officines conventionnées

Alger — Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Fayçal Bentaleb a annoncé, jeudi à Alger, le lancement officiel du service de mise à jour de la carte "Chifa" au niveau des officines conventionnées avec les organes de la Sécurité sociale.

Dans une rencontre avec la presse, M. Bentableb a souligné que cette nouvelle mesure qui s'inscrit dans le cadre de la modernisation du Service public traduisait "l'engagement ancré du secteur à mettre en œuvre les orientations du Gouvernement, notamment celles relatives à la modernisation du système national de Sécurité sociale et à l'amélioration de la qualité des services fournis aux citoyens, suivant une approche globale plaçant la numérisation au coeur de la réforme administrative".

A la faveur de cette démarche, l'assuré social n'est plus dans l'obligation de se rendre aux centres de paiement relevant de la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS), en ce sens qu'il peut se rendre auprès des officines conventionnées pour actualiser sa carte et obtenir les médicaments prescrits.

Dans un exposé sur l'actualisation de la carte "Chifa" à distance, le directeur de la modernisation et des systèmes d'information à la CNAS, Yahia Rassoul a souligné que cette actualisation "se veut un service innové activable via l'application « Chifa Officine » disponible au niveau des officines conventionnées avec la CNAS", ajoutant que ce nouveau service est accessible au niveau de plus de "12000 officines conventionnées" au niveau national.

Parmi les principaux avantages offerts par ce nouveau service, sa disponibilité tout au long de la semaine au niveau des officines conventionnées. Ainsi, le pharmacien ne peut refuser de dispenser des médicaments au détenteur d'une carte "Chifa" expirée, d'autant plus que les données de ladite carte sont à jour dans le système d'information de la CNAS.

En outre, ce service permet de réduire les délais de traitement, notamment lors de la dispensation de médicaments, et plus particulièrement dans les cas d'urgence.

Il a, à cet égard, précisé que cette opération avait été lancée, à titre expérimental, depuis trois jours, au cours desquels "70 000 mises à jour à distance ont été effectuées avec succès, évitant ainsi plus de 140 000 déplacements pour les assurés sociaux vers les centres de paiement".

A noter que le nombre des cartes "Chifa" émises depuis son entrée en service s'élève à "plus de 20,5 millions de cartes, bénéficiant à plus de 30 millions d'assurés sociaux et ayants droit".

A cette occasion, un mémorandum d'entente relatif à ce service a été signé entre la CNAS et le Syndicat national algérien des pharmaciens d'officine (SNAPO).