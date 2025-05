Tunisie: EST - Départ le 6 juin pour les USA - Rassemblement à Détroit

La délégation "sang et or" s'envolera vendredi 6 juin pour les États-Unis. Première étape, Détroit, où l'équipe effectuera son stage de préparation en prévision de la Coupe du monde des clubs.

C'est incontestablement le rendez-vous le plus important de l'année pour les "Sang et Or". La Coupe du monde des clubs pointe à l'horizon et il reste moins d'un mois avant son coup d'envoi. Pour rappel, le Mondial des clubs se déroulera aux États-Unis du 15 juin au 13 juillet.

En ce qui concerne l'Espérance de Tunis, son match d'ouverture de la Coupe du monde des clubs se jouera le 17 juin à Philadelphie, précisément sur la pelouse du stade Lincoln Financial Field contre l'équipe de Flamengo. Le coup d'envoi du match sera donné à 2h00 du matin ( pour les fans « sang et or », il faudra régler sa montre à l'heure américaine pour pouvoir suivre les matchs de leur équipe fanion). Ceci dit, le programme du séjour de l'équipe aux États-Unis est déjà établi. Le départ pour les USA est prévu pour le vendredi 6 juin.

La première étape du séjour américain de la délégation « sang et or » sera la ville de Détroit dans l'État du Michigan où l'équipe effectuera son stage de préparation.

Un sparring-partner sur place !

Les « Sang et Or » seront en stage à Détroit jusqu'à la veille de leur match contre Flamengo.

Et si la logistique de l'hébergement et du transport est déjà établie, sachant que l'équipe aura à prendre trois vols internes pour disputer ses matchs du premier tour de la Coupe du monde des clubs, un détail, et pas le moindre, manque encore au programme du séjour des "Sang et Or aux USA : un sparring-partner, au moins un, dans la perspective de meubler le stage de préparation.

L'idée est de trouver un club qui soit du calibre des adversaires de l'équipe au premier tour afin de bien s'y préparer. Tout est tributaire du calendrier des équipes qui se trouveront sur place.

Entre ciel et terre...

Le séjour des Espérantistes aux États-Unis sera assez rythmé et exigera beaucoup d'efforts de la part des joueurs. Après l'acclimatation avec le décalage horaire, les joueurs auront donc à prendre trois vols internes, d'abord pour rejoindre Philadelphie où aura lieu le premier match contre Flamengo, avant de prendre un deuxième avion pour regagner Nashville où l'EST affrontera le 20 juin le vainqueur du match barrage qui opposera Los Angeles FC au Club América (31 mai), avant de retourner à Détroit pour jouer le troisième match du premier tour, le 25 juin contre Chelsea.

Programme des matchs

17 juin

2h00 : Flamengo-EST

20 juin

23h00) : Los Angeles FC ou Club América- EST

25 juin

2h00 : EST-Chelsea