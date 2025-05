Sénégal: Un officiel magnifie la création de l'Interprofession lait du pays

Diamniadio — Le directeur de cabinet du secrétaire d'Etat aux Coopératives et à l'Encadrement paysan, Djibril Diop, a salué, jeudi, la mise en place de l'Interprofession lait du Sénégal (Interlait), laquelle "permettra désormais de renforcer la cohérence, la concertation et la coordination entre tous les maillons de la chaîne de valeur".

"La mise en place d'une interprofession légitime, représentative et reconnue par l'État permettra désormais de renforcer la cohérence, la concertation et la coordination entre tous les maillons de la chaîne de valeur : producteurs, collecteurs, transformateurs et distributeurs", a-t-il notamment indiqué.

M. Diop présidait l'ouverture officielle des travaux de l'Assemblée générale constitutive de l'Interprofession lait du Sénégal. La rencontre est organisée avec l'appui du ministère sénégalais de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Elevage et du Fonds national de développement agrosylvopastoral (FNDASP).

Lors des travaux, les participants ont porté Ousmane Ndiaye, membre du collège des producteurs, à la tête de cette interprofession dénommée "Interlait".

"Cet événement constitue une étape historique dans la construction d'un secteur laitier structuré, performant et souverain", a souligné le directeur de cabinet du secrétaire d'Etat aux Coopératives et à l'Encadrement paysan.

Il a rappelé que le secteur laitier sénégalais joue un "rôle central" dans notre économie rurale et la sécurité nutritionnelle des ménages. "Pourtant, il reste confronté à des défis structurels majeurs : prédominance des systèmes traditionnels, faible productivité des races locales, déficit d'infrastructures de collecte et de transformation et forte dépendance aux importations", a expliqué M. Diop.

Selon lui, chaque année, "ce sont plus de 300 millions de litres de lait importés, représentant plus de 70 milliards de francs CFA drainés hors de notre économie".

"Face à cette situation, la structuration de la filière en interprofession constitue une réponse stratégique pour inverser la tendance. Elle s'inscrit dans la vision du Président de la République, (...) traduite dans l'Agenda national de transformation Sénégal 2050 et dans la Stratégie nationale de souveraineté alimentaire, qui consacre une place centrale aux productions animales", a-t-il ajouté.

"Nous, à notre niveau, nous avions déjà des programmes et nous estimons que nous atteindrons nos objectifs et accompagnerons nos autorités pour l'atteinte de la souveraineté alimentaire", a, pour sa part, indiqué le nouveau président de l'Interprofession lait, Ousmane Ndiaye.

Il a assuré que sa structure compte dérouler ses programmes, en "parfaite intelligence" avec sa base au niveau des régions.