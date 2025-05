Sénégal: Les derniers sortants du CESTI invités faire preuve d'audace face à l'IA

Le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, Alioune Sall, a suggéré jeudi aux derniers sortants du Centre d'études des sciences et techniques de l'information (CESTI) de faire preuve d'audace en contribuant à transformer les défis posés par l'intelligence artificielle en opportunités pour la profession de journaliste.

"Je vais vous inviter à être audacieux. Les nouvelles technologies, comme l'intelligence artificielle, le data journalisme, les outils numériques, ouvrent des perspectives inédites pour réinventer votre métier", a notamment dit le ministre en prenant part à la cérémonie de remise de diplômes aux 33 étudiants de la 52e promotion du CESTI, l'école de journalisme de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar.

Cette 52e promotion a comme parrain l'ancien Premier ministre du Mali, Soumeylou Boubèye Maïga, par ailleurs ex-pensionnaire du CESTI.

S'adressant aux récipiendaires, le ministre les a notamment invités à être les pionniers dans l'exploitation des opportunités qu'offre l'intelligence artificielle.

Il s'est dit convaincu qu'en faisant recours aux nouvelles technologies, "les journalistes pourront décrypter l'information avec plus de profondeur, raconter des histoires avec plus d'impact et ainsi toucher le public avec plus de créativité".

Selon lui, "l'innovation technologique, lorsqu'elle est maitrisée et responsable, peut-être un formidable levier pour un journalisme d'excellence".

Dans cette perspective, il a rappelé que les réformes en cours dans le secteur de la presse au Sénégal "ne cherchent qu'à favoriser l'émergence d'une information fiable et pertinente, portée par des journalistes compétents et conscients de leur rôle sociétal".

"Seul un journalisme de qualité, éthique et engagé est la clé de vitalité de notre démocratie et de l'élévation du débat publique. Et cela passe par une bonne formation qui est l'une des voies les plus sûres pour garantir la qualité et l'intégrité dans le journalisme", a-t-il martelé.

Alioune Sall a également assuré à la direction du CESTI "l'engagement constant" de son département à accompagner l'école dans la diversification de la formation, notamment en ce qui concerne la spécialisation des journalistes dans des "thématiques cruciales" (culture, économie, finance, sport).

Venu représenter le ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'Innovation, Babou Diène a aussi invité les journalistes "à plus de responsabilité pour tirer le maximum de cette technologie (IA) afin de ne pas subir ses revers".

"Chers récipiendaires, vous avez donc la lourde et stimulante responsabilité de vous montrer dignes de votre parrain dans la pratique au quotidien de votre nouvelle profession de journaliste", a dit le directeur l'enseignement supérieur public, en présence du recteur de l'université Cheikh Anta diop de Dakar, Alioune Badara Kandji.