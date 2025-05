Tunisie: Le Monde Imaginaire - Une exposition où l'art devient expérience

Du 22 au 25 mai 2025, Feriel Bouattour Ben Ammar vous invite à explorer Le Monde Imaginaire, une exposition immersive et inédite qui brouille les frontières entre art, technologie et rêve, accueillie par le Collectif La Ruche à Bhar Lazreg. Fidèle à la vocation première de l'art, explorer l'invisible, donner forme à l'intime et questionner notre rapport au monde, cette expérience immersive transforme l'imaginaire du visiteur en véritable matière artistique.

Le Monde Imaginaire, c'est une rencontre collective autour du thème du réenchantement du réel. L'exposition réunit des artistes tunisiens tels que Majed Zalila, Akacha, Alia Derouiche et bien d'autres, dans un parcours où peintures, sculptures, installations lumineuses, objets hybrides et œuvres numériques se répondent pour ouvrir des portes vers d'autres mondes, entre rêve et inconscient collectif.

À cette richesse artistique s'ajoute une expérience technologique inédite, imaginée par effet mère & Epson, dévoilée pour la première fois en Tunisie : Une installation interactive invite chaque visiteur à décrire à voix haute son monde imaginaire. Grâce à une technologie de génération d'images assistée par intelligence artificielle, ces univers prennent forme en temps réel et sont projetés en grand format par les vidéoprojecteurs de dernière génération signés Epson, partenaire technologique de l'événement. L'imaginaire devient alors réalité, dans toute sa force poétique et visuelle.

« Chez Epson, nous plaçons l'humain au cœur de nos innovations. Nos technologies sont conçues pour s'intégrer naturellement dans la vie quotidienne, que ce soit dans l'éducation, l'art, la culture ou encore l'entreprise. Soutenir une exposition comme Le Monde Imaginaire reflète pleinement notre engagement à faire de la technologie un levier d'expression, de créativité et de transmission », explique Ali Kalboussi, Business Account Manager Epson Tunisie.

Pour sa part, Fériel Bouattour Ben Ammar, initiatrice et commissaire de l'exposition, a imaginé cette traversée comme une véritable expérience sensorielle et introspective : « Cette exposition est une invitation à franchir le seuil du connu pour explorer d'autres mondes, personnels ou collectifs et ce grâce à l'alliance de l'art et de la technologie. Le public est invité à rêver, inventer, visualiser et partager son propre imaginaire, à libérer sa parole dans un dialogue inédit grâce à des œuvres et des technologies inédites ».