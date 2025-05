Soudan: Nous condamnons les accusations et les décisions de l'administration américaine qui déforment les faits

Le ministre de la Culture et de l'Information, porte-parole officiel du gouvernement, M. Khaled Al-Eaysir a déclaré que le gouvernement suivait avec une forte condamnation les accusations et les décisions émises par l'administration américaine qui sont caractérisées par un chantage politique et une falsification des faits concernant la situation au Soudan.

Le porte-parole officiel du gouvernement a ajouté dans un communiqué que les États-Unis ont, depuis de nombreuses années, mené des politiques qui entravent les progrès du peuple soudanais vers la stabilité, la paix et la prospérité. Il n'est pas surprenant que ces politiques soient reprises chaque fois que l'État réalise des progrès tangibles sur le terrain.

Al-Eaysir a souligné que la fabrication d'accusations et la promotion de mensonges, y compris les allégations récentes qui ne sont fondées sur aucune preuve, font partie d'une vieille approche basée sur la feuille de route établie par l'administration américaine précédente en 2005, qui est progressivement modifiée pour servir les agendas américains, sur la base d'allégations qui n'ont aucun lien avec la réalité.

Il a déclaré que ces fausses allégations ont une fois de plus visé les forces armées soudanaises, en particulier après leurs réalisations sur le terrain qui ont changé la réalité de la bataille, et suite à la nomination d'un Premier ministre, qui a constitué un développement important dans le processus de reconstruction des institutions de l'État, indiquant que ce n'est pas la première tentative ; Les États-Unis ont déjà utilisé des outils similaires dans le passé, sans parvenir à atteindre leurs objectifs.

Le ministre de la Culture et de l'Information, porte-parole officiel du gouvernement a souligné que le monde avait suivi les déclarations claires de la sénatrice américaine Sarah Jacobs, dans lesquelles elle critiquait la complicité de l'administration de son pays dans les crimes commis par la milice des Forces de Soutien Rapide-FSR au Soudan, avec le soutien des Émirats arabes unis, et appelait à un embargo sur les armes pour EAU. Al-Eaysir a souligné que cette position reflète la présence de voix américaines qui comprennent la réalité de la crise et l'ampleur des injustices subies par le peuple soudanais.

« Nous rappelons que les États-Unis avaient déjà bombardé l'usine Al-Shifa en août 1998, sur la base d'allégations démenties par la suite, car il s'est avéré que l'usine produisait des médicaments. Aujourd'hui, les mêmes allégations reviennent, avec des accusations infondées d'utilisation d'armes chimiques », a-t-il poursuivi, « tandis que Washington garde le silence sur les crimes avérés contre les civils au Darfour et dans d'autres régions, crimes que les EAU soutiennent sans réserve par leur soutien aux milices, leur fourniture de drones stratégiques, d'armes américaines modernes et d'un financement intégral, comme l'a reconnu le Groupe d'experts de l'ONU. »

Al-Eaysir a déclaré que ce faux récit, que l'administration américaine cherche à commercialiser à l'échelle internationale, n'est rien d'autre qu'une nouvelle tentative de tromper l'opinion publique et de fournir une couverture politique à des partis qui ont perdu leur légitimité et sont impliqués dans des crimes contre le peuple soudanais.

Il a ajouté que l'administration américaine précédente avait auparavant cherché à imposer l'accord-cadre au peuple soudanais d'une manière qui garantissait que les milices restent dans un paysage de transition artificiel, ignorant les aspirations du peuple à construire un État civil juste fondé sur le droit, la liberté et la souveraineté nationale à travers des élections libres et transparentes.

Al-Eaysir a souligné que le peuple soudanais et son gouvernement, tout en réalisant les dimensions de ce chantage politique en cours, affirment que ce dont nous sommes témoins au stade actuel n'est rien d'autre qu'une répétition des erreurs précédentes dans la gestion des affaires du Soudan par l'administration américaine. Mais la différence aujourd'hui est que ces interventions, dépourvues de fondements moraux et juridiques, font perdre à Washington ce qui lui reste de crédibilité et ferment les portes de son influence au Soudan en raison de ses décisions unilatérales et injustes.

Al-Eaysir a ajouté que le gouvernement américain doit comprendre que le gouvernement soudanais, soutenu par la volonté de son peuple, est déterminé à remporter une victoire complète dans la bataille pour la dignité, et ne prêtera aucune attention à aucune tentative visant à entraver les aspirations du peuple soudanais à une vie digne et à libérer son pays des milices et de l'intervention des États agresseurs.