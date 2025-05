Tunisie: Hommage symphonique à un génie français - Ravel en majesté à l'Opéra de Tunis

À l'occasion du 150e anniversaire de la naissance de Maurice Ravel, le Théâtre de l'Opéra de Tunis organise un concert d'exception, réunissant le violoncelliste français Sébastien Hurtaud et l'Orchestre Symphonique de Tunis. Une soirée entre mémoire, virtuosité et émotion en vue.

Le Théâtre des Régions de la Cité de la culture Chedly Kelibi vibrera ce samedi soir au rythme des harmonies subtiles de Maurice Ravel. À l'occasion du 150e anniversaire de la naissance du compositeur, une soirée musicale exceptionnelle rendra hommage à l'un des plus grands noms de la musique française. Cet événement est porté par une collaboration entre le Théâtre de l'Opéra de Tunis, l'ambassade de France et l'Institut français de Tunisie.

Le programme de cette soirée exceptionnelle proposera des oeuvres de Maurice Ravel, incluant la Sonate posthume, la Pavane et le célèbre Boléro.

La Sonate posthume pour violon et piano de Maurice Ravel, arrangée pour le violoncelle, a été composée en 1897 mais publiée seulement en 1975. Elle révèle un jeune compositeur déjà empreint d'une sensibilité unique.

En un seul mouvement d'environ quinze minutes, elle oscille entre une mélancolie rêveuse et des élans passionnés, préfigurant certaines harmonies et atmosphères de ses œuvres ultérieures.

Puis, nous entendrons l'interprétation du Concerto pour violoncelle n°1 de Camille Saint-Saëns, une pièce maîtresse du répertoire pour violoncelle. Pour rappel, ce Concerto pour violoncelle en La mineur, opus 33, fut créé à Paris le 19 janvier 1873, avec Auguste Tolbecque, dédicataire de l'œuvre, au violoncelle, accompagné par l'Orchestre de la Société des concerts du Conservatoire.

La soirée s'annonce d'autant plus mémorable qu'elle sera portée par un soliste de renom : le violoncelliste français Sébastien Hurtaud, acclamé à l'international pour sa sensibilité musicale et sa maîtrise technique. Il partagera la scène avec l'Orchestre Symphonique de Tunis, sous la direction du chef tunisien Fadi Ben Othman.

Ensemble, ils proposeront une interprétation à la fois respectueuse de la tradition et ouverte à la modernité.

Formé à l'École normale de Musique de Paris et invité régulier des plus grandes scènes internationales, Sébastien Hurtaud incarne une génération d'interprètes qui allient exigence artistique et émotion sincère. Salué par la presse spécialisée pour « l'âme d'un Rostropovitch » et « la virtuosité d'un Feuermann », Hurtaud apporte à chaque concert une intensité rare. Il est aussi professeur à l'École normale Alfred Cortot, où il transmet son art avec la même passion.

Le choix de célébrer Ravel à Tunis n'est pas anodin : le compositeur, figure majeure de la musique impressionniste, a marqué le XXe siècle par sa capacité à fusionner rigueur formelle, couleurs orchestrales et influences diverses de la musique espagnole aux rythmes orientaux. En réunissant deux figures de la musique française Ravel et Saint-Saëns et en les interprétant dans un cadre aussi emblématique que le Théâtre de l'Opéra de Tunis, cette soirée devient une passerelle culturelle entre les rives de la Méditerranée.

Ce concert, gratuit et ouvert au public sur réservation, s'inscrit dans une volonté de partage de l'excellence artistique et de rayonnement culturel. Une rencontre rare entre tradition, virtuosité et émotion.