Ile Maurice: L'OMS récompense le pays pour ses efforts pendant que l'importation et l'exportation explosent

Maurice a été récompensé par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour ses efforts «remarquables» dans la lutte contre le tabac lors du lancement de la 78e Assemblée mondiale de la santé à Genève, lundi. Mais les statistiques laissent perplexe...

Présent à Genève pour la 78e Assemblée mondiale de la santé, le ministre de la Santé et du Bien-être, Anil Bachoo, s'est dit honoré que le pays figure parmi les deux seuls, après les Maldives, à recevoir une telle distinction mondiale en 2025. Tout en concédant que le combat est loin d'être terminé, il a tout de même tenu à saluer ceux qui ont contribué à la mise en place de lois strictes sur le tabac, la sensibilisation du public, l'accompagnement à l'arrêt du tabac et les politiques de protection de la population contre ses effets nocifs, entre autres. «Ce prix est un hommage aux efforts inlassables de nos professionnels de la santé, de la société civile, des forces de l'ordre et du public qui ont soutenu notre vision. Notre combat contre le tabac est loin d'être terminé, mais aujourd'hui, nous sommes plus fiers et plus forts.»

Anil Bachoo a également souligné que cette réussite s'inscrit sous le leadership du Premier ministre et que le gouvernement reste fermement engagé à faire de Maurice une île plus saine tout en appelant la population à continuer à soutenir les efforts du gouvernement pour une société sans tabac.

Alors que nous luttons contre la cigarette et l'alcool qui restent légaux, contrairement au cannabis dont les militants ne cessent de réclamer la légalisation, les récents chiffres de Statistics Mauritius laissent tout de même quelque peu perplexe en ce qui concerne l'importation et l'exportation de tabacs et boissons alcoolisées. Si les exportations ont augmenté par Rs 54 millions en 2025, passant de Rs 46 millions en mars 2024 à Rs 100 millions en mars 2025, les importations pour la même catégorie de produits ont aussi grimpé en 2025 passant de Rs 416 millions en mars 2024 à Rs 448 millions en mars de cette année.