Burkina Faso: Reconquête du territoire national - Des équipements de plus de 6 milliards F CFA remis aux VDP

Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, la Brigade des Volontaires pour la défense de la patrie (BVDP), a organisé une cérémonie officielle de remise de matériels au profit des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), jeudi 22 mai 2025, à Ouagadougou. Ce matériel a été acquis grâce au Fonds de soutien patriotique.

Le gouvernement burkinabè veut moderniser, équiper et professionnaliser davantage les Forces combattantes, en particulier les Volontaires pour la défense de la Patrie (VDP), dans le cadre de la reconquête du territoire national. Dans cet élan et dans l'optique de redevabilité envers le peuple burkinabè qui consent un sacrifice énorme dans la mobilisation de ressources au profit du Fonds de soutien patriotique (FSP), elle a organisé une cérémonie officielle de remise d'équipements aux VDP, jeudi 22 mai 2025, à Ouagadougou. Ce don est composé de motocyclettes, de tricycles, de camions tracteurs routiers, de bus, de minibus, de pick-up, de matériels d'armement, de munitions et d'optiques, des moyens de communication, ainsi que des consommables tels que des équipements individuels, du matériel informatique.

Le commandant de la BVDP, le colonel Thomas Savadogo, a confié que ce don, d'une valeur de plus de 6 milliards de francs CFA est la manifestation concrète du sacrifice consenti par les Burkinabè, à travers le FSP. Cela vise, a-t-il poursuivi, à renfoncer les capacités des VDP engagés aux côtés des Forces de défense et de sécurité (FDS) dans la lutte contre le terrorisme et la reconquête du territoire national. Pour le ministre d'Etat, ministre de la Défense nationale et des Anciens combattants, le général de brigade Célestin Simporé, cette cérémonie est un devoir de redevabilité au peuple pour les efforts consentis afin d'assurer aux combattants de bonnes conditions de

travail et de permettre d'engranger des victoires dans la lutte contre le terrorisme. En outre, il a réitéré le souhait que les populations puissent continuer à contribuer à l'effort de paix, tout en promettant de tout mettre en oeuvre pour que ces efforts produisent des résultats à la hauteur de leurs attentes.