Afrique: La Tunisie, pays clé entre le continent et l'Europe

La Tunisie continue à jouer le rôle que lui confère son positionnement géographique à la pointe du continent africain, tout en ouvrant sur l'Europe, d'où la liaison d'ouverture et de coopération entre les cultures et les civilisations arabo-africaines, d'un côté, et euro-occidentales, de l'autre.

C'est donc dans cet esprit que, chargé par le président de la République, le ministre des Affaires étrangères devait participer, hier, à la troisième session ordinaire de la réunion des ministres des A.E. de l'Union africaine (UA) et de l'Union européenne (UE) ainsi qu'à la première réunion dite de suivi de la coopération afro-européenne.

Ces réunions constituent, outre une opportunité pour le chef de la diplomatie tunisienne d'avoir des rencontres et des discussions directes avec ses homologues présents à cette manifestation, une occasion pour débattre de l'avenir de la coopération entre les deux parties et de leurs relations économiques, commerciales et culturelles, sans oublier d'autres problématiques relatives à la migration, la paix, la sécurité et les éventuels partenariats d'ordre multilatéral, surtout en prévision du prochain sommet UA/UE qui se tiendra avant la fin de l'année 2025.

C'est dire l'importance de cette participation en ces moments bien précis dans le sens où elle devrait constituer une occasion idoine pour avoir des échanges, également et surtout avec des chefs de délégation et des responsables des deux organisations régionales en vue de réaffirmer la position de notre pays à propos des dossiers régionaux et internationaux.

En outre, vu le contexte délicat et complexe marquant les relations internationales, cette participation tunisienne à cette joute diplomatique de premier plan dénote l'ouverture de notre pays et son engagement en faveur d'une coopération sud-nord équilibrée et marquée par le respect mutuel.

La Tunisie entend, donc, occuper une position de modération et d'équilibre lui permettant de jouer un rôle efficace entre les pays des deux continents africain et européen, dans un souci d'une meilleure promotion de la stabilité, du développement et de la solidarité entre les peuples, bien évidemment avec la détermination à préserver l'indépendance du pays et sa souveraineté nationale.

Notre pays est déterminé, conformément au projet présidentiel, à contribuer à la diversification des relations économiques, tout en préservant pour l'Afrique son statut de premier partenaire commercial de l'Europe qui demeure le premier investisseur et premier donateur d'aide publique au développement, notamment en cette année 2025 qualifiée de cruciale pour la coopération et la consolidation de la place de l'Afrique qui représente pour les Européens une priorité géopolitique et économique.