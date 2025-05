Afrique: Africa Global Logistics réduit ses pertes de 54% au premier trimestre grâce à des recettes plus élevées

TLDR

Africa Global Logistics Côte d'Ivoire(BRVM : SDSC), une importante société de logistique d'Afrique de l'Ouest, a réduit sa perte nette du premier trimestre de 54% grâce à l'augmentation des revenus et à l'amélioration du contrôle des coûts. Les pertes nettes se sont réduites à 193,2 millions de francs CFA (328 000 $) contre 416,4 millions de francs CFA (707 000 $) au premier trimestre 2024. Les recettes ont augmenté de 6,2 % pour atteindre 23,1 milliards de francs CFA (39,2 millions de dollars) contre 21,7 milliards de francs CFA (36,9 millions de dollars).

Les résultats d'exploitation se sont améliorés de 15 %, passant d'une perte de 169,3 millions de francs CFA (287 000 dollars) à une perte de 144,4 millions de francs CFA (245 000 dollars). La société a attribué ce redressement à l'augmentation du chiffre d'affaires et à une meilleure gestion des charges. Les activités logistiques liées aux matières premières, y compris le transport maritime, l'entreposage et la livraison en transit ont progressé. La société a traité 154 000 tonnes d'importations au premier trimestre 2025, soit une hausse de 5 % par rapport aux 87 000 tonnes de la même période de l'année précédente.

Les activités maritimes se sont bien comportées en raison de la maintenance conventionnelle liée aux expéditions de cacao, de blé et de sucre. La bonne gestion des conteneurs et les niveaux de volume ont contribué à compenser les baisses des activités de livraison de conteneurs causées par des opérations portuaires plus lentes et des travaux routiers.

Key Takeaways

Africa Global Logistics opère à travers les corridors commerciaux critiques de l'Afrique de l'Ouest, gérant les importations et les exportations pour les pays enclavés, y compris le Mali et le Burkina Faso, à travers les ports de la Côte d'Ivoire. La société bénéficie de la position de la Côte d'Ivoire en tant que premier producteur mondial de cacao et exportateur agricole majeur. Le port d'Abidjan traite plus de 23 millions de tonnes de marchandises par an, ce qui en fait l'une des installations les plus fréquentées d'Afrique de l'Ouest. Les problèmes d'infrastructure régionale, notamment l'état des routes et les retards aux frontières, ont une incidence sur les coûts logistiques.

Cependant, les investissements gouvernementaux dans la modernisation des ports et des corridors de transport créent des opportunités de croissance. La concurrence des prestataires logistiques internationaux s'est intensifiée avec l'augmentation des volumes d'échanges. Les entreprises locales comme AGL doivent tirer parti des connaissances et des relations régionales tout en investissant dans la technologie et l'équipement pour rester compétitives sur le marché en expansion de l'Afrique de l'Ouest.