Cote d'Ivoire: Nestlé - Le bénéfice net du premier trimestre augmente de 19% malgré la baisse des recettes

TLDR

Nestlé Côte d'Ivoire (BRVM : NTLC), l'unité locale du géant suisse de l'alimentation, a annoncé une augmentation de 19% de son bénéfice net au premier trimestre malgré une baisse de 11% de son chiffre d'affaires.

Le bénéfice d'exploitation a bondi de 38 %, passant de 6,9 milliards de francs CFA (11,7 millions de dollars) à 9,5 milliards de francs CFA (16,1 millions de dollars), ce qui témoigne d'une forte amélioration des marges malgré la baisse des recettes.

La société a indiqué que la baisse du chiffre d'affaires était due à un ralentissement des activités d'exportation, mais a noté une bonne performance du marché local, en particulier pour les produits culinaires et les produits laitiers.

Nestlé Côte d'Ivoire(BRVM : NTLC), l'unité locale du géant suisse de l'alimentation, a annoncé une augmentation de 19% du bénéfice net du premier trimestre malgré une baisse de 11% du chiffre d'affaires, grâce à l'amélioration de l'efficacité opérationnelle de la société. Le bénéfice net est passé de 4,6 milliards de francs CFA (7,8 millions de dollars) au premier trimestre 2024 à 5,5 milliards de francs CFA (9,3 millions de dollars). Les recettes ont baissé à 54,1 milliards de francs CFA (91,9 millions de dollars) contre 60,7 milliards de francs CFA (103,1 millions de dollars).

Le bénéfice d'exploitation a bondi de 38% à 9,5 milliards de francs CFA (16,1 millions de dollars) contre 6,9 milliards de francs CFA (11,7 millions de dollars), montrant une forte amélioration de la marge malgré la baisse des revenus. La société a déclaré que la baisse du chiffre d'affaires était due au ralentissement des activités d'exportation, mais a noté une forte performance du marché local, en particulier dans les produits culinaires et les produits laitiers. La direction a souligné le succès des efforts d'optimisation des coûts qui ont stimulé la rentabilité.

Nestlé Côte d'Ivoire dispose d'unités de production à Abidjan et à Yopougon, fabriquant des produits destinés à la consommation nationale et à l'exportation régionale. La société dessert les marchés de l'Afrique de l'Ouest à partir de sa base ivoirienne. L'administrateur délégué Mohamad Itani a déclaré que les résultats démontrent la résilience de l'entreprise dans des conditions de marché difficiles, tout en continuant à se concentrer sur les besoins des consommateurs locaux.

Key Takeaways

Nestlé Côte d'Ivoire est une filiale clé des activités africaines plus larges de Nestlé, fabriquant des marques populaires telles que les assaisonnements Maggi, le café Nescafé et des produits laitiers adaptés aux goûts locaux. L'entreprise est confrontée à des vents contraires liés à la volatilité des devises et aux pressions de la chaîne d'approvisionnement qui affectent les coûts des intrants. Toutefois, la croissance économique et l'urbanisation de la Côte d'Ivoire stimulent la demande d'aliments et de boissons emballés. Les entreprises agroalimentaires d'Afrique de l'Ouest adaptent leurs stratégies pour se concentrer davantage sur les marchés intérieurs, alors que les défis liés à l'exportation se multiplient.

Ce changement nécessite de trouver un équilibre entre accessibilité et préservation des marges dans les segments de consommateurs sensibles au prix. L'expertise mondiale de Nestlé en matière de nutrition et de technologie alimentaire lui confère des avantages concurrentiels dans le développement de produits adaptés aux préférences locales. La société continue d'investir dans les capacités de production et les réseaux de distribution afin de saisir les opportunités de croissance dans la région, malgré les défis à court terme en matière d'exportation.