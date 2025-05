Afrique: Le bénéfice net de Bank of Africa Benin chute de 8 % au premier trimestre

TLDR

Bank of Africa Benin (BRVM : BOAB), qui fait partie du groupe marocain BMCE, a enregistré une baisse de 8% de son bénéfice net au premier trimestre, la hausse du coût du risque ayant compensé l'amélioration des marges.

Le bénéfice net a chuté à 4,4 milliards de francs CFA (7,5 millions de dollars) contre 4,8 milliards de francs CFA (8,2 millions de dollars) au premier trimestre 2024.

La banque a déclaré que l'amélioration de la marge provenait d'une augmentation de 2 % des produits d'intérêt pour la clientèle et d'une réduction de 12 % des coûts des ressources globales.

Bank of Africa Benin(BRVM : BOAB), qui fait partie du groupe marocain BMCE, a annoncé une baisse de 8% de son bénéfice net au premier trimestre, la hausse du coût du risque ayant compensé l'amélioration des marges. Le bénéfice net a chuté à 4,4 milliards de francs CFA (7,5 millions de dollars), contre 4,8 milliards de francs CFA (8,2 millions de dollars) au premier trimestre 2024. Le bénéfice avant impôt a baissé de 5% à 4,8 milliards de francs CFA (8,2 millions de dollars) contre 5,1 milliards de francs CFA (8,6 millions de dollars).

Le produit net bancaire a augmenté de 2% à 11,1 milliards de francs CFA (18,8 millions de dollars) contre 10,9 milliards de francs CFA (18,5 millions de dollars). La marge d'intérêt de la banque s'est améliorée de 8% au cours du trimestre. Les dépôts de la clientèle sont restés stables à 679 milliards de francs CFA (1,15 milliard de dollars), tandis que les prêts ont atteint 406 milliards de francs CFA (689 millions de dollars) au cours de la période de l'année glissante.

La banque a déclaré que l'amélioration de la marge provenait d'une augmentation de 2% des produits d'intérêt de la clientèle et d'une réduction de 12% des coûts des ressources globales. Cependant, l'augmentation des provisions pour risques a pesé sur les résultats. Bank of Africa opère dans 20 pays africains et est détenue majoritairement par le groupe marocain BMCE Bank.

Daba est la principale plateforme d'investissement en Afrique pour les marchés privés et publics. Télécharger ici

Key Takeaways

Les résultats mitigés de Bank of Africa Benin reflètent les tendances plus générales du secteur bancaire en Afrique de l'Ouest. Alors que les banques régionales bénéficient de la croissance économique, elles sont confrontées à des risques de crédit croissants et à des pressions réglementaires. L'économie béninoise a connu une croissance de 6,1 % en 2024, tirée par l'agriculture et les services. Cependant, les banques doivent faire face à la volatilité des devises et à des exigences accrues en matière de provisionnement dans le cadre de la nouvelle réglementation bancaire. La politique monétaire de la zone du franc CFA, gérée par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, affecte les taux d'intérêt débiteurs et la liquidité.

Les récentes mesures de resserrement ont réduit les marges dans toute la région. La société mère de Bank of Africa, le groupe BMCE, a investi massivement dans la banque numérique à travers l'Afrique. L'adoption de la banque mobile au Bénin a atteint 45 % en 2024, créant de nouvelles opportunités de revenus tout en réduisant les coûts des succursales. L'accent mis par la banque sur les prêts aux petites entreprises et les envois de fonds la place en bonne position pour poursuivre sa croissance malgré les vents contraires à court terme.