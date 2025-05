Afrique: Le groupe Ecobank, basé au Togo, lève 125 millions de dollars dans le cadre d'une émission obligataire sursouscrite

TLDR

Ecobank Transnational Incorporated (BRVM : ETIT) a levé 125 millions de dollars par le biais d'une émission d'obligations senior non garanties.

Les acheteurs comprenaient des gestionnaires d'actifs et des institutions de financement du développement en Afrique, en Europe, aux États-Unis, au Moyen-Orient et en Asie.

Le produit de l'opération servira à refinancer la dette et à améliorer les liquidités. La transaction a été arrangée par Absa, Africa Finance Corporation, Afreximbank, Mashreq et Standard Chartered.

Ecobank Transnational Incorporated(BRVM : ETIT) a levé 125 millions de dollars par le biais d'une émission d'obligations senior non garanties, en complément d'une obligation de 400 millions de dollars levée en 2024. Les 525 millions de dollars d'obligations arriveront à échéance le 15 octobre 2029. Le prix de la nouvelle émission a été fixé à 102,634 %, soit un rendement effectif de 9,375 %.

La demande des investisseurs a été forte, le carnet d'ordres représentant plus du double de la taille de l'émission. Parmi les acheteurs figuraient des gestionnaires d'actifs et des institutions de financement du développement en Afrique, en Europe, aux États-Unis, au Moyen-Orient et en Asie, ce qui témoigne de la confiance que les investisseurs continuent d'accorder à Ecobank, qui opère dans 35 pays africains.

Le produit de l'opération servira à refinancer la dette et à améliorer la liquidité. La transaction a été organisée par Absa, Africa Finance Corporation, Afreximbank, Mashreq et Standard Chartered, et conseillée par Renaissance Capital. Cependant, Ecobank subit la pression de sa filiale nigériane, qui ne respecte pas les ratios d'adéquation des fonds propres et a demandé un moratoire sur une obligation de 300 millions de dollars arrivant à échéance en 2026.

Points clés à retenir

Malgré le succès de la levée d'obligations, les perspectives d'ETI sont assombries par les problèmes financiers de son unité nigériane. Moody's a signalé que l'incapacité à recapitaliser la filiale ou à atteindre le seuil de 8 % d'adéquation des fonds propres pourrait affaiblir la liquidité du groupe et déclencher un déclassement. Une obligation de 300 millions de dollars risquant de ne pas être remboursée en 2026 ajoute à l'urgence de la situation.

Si Ecobank Nigeria ne parvient pas à se restructurer ou à respecter les ratios réglementaires, cela pourrait épuiser les ressources du groupe et nuire à la confiance des investisseurs. Le double effet de levier du groupe et la remontée limitée des dividendes des filiales constituent également des contraintes. Les efforts d'ETI pour accéder aux marchés internationaux soulignent la nécessité de se prémunir contre les chocs potentiels provenant du Nigeria et de maintenir les notations de crédit.