Cote d'Ivoire: L'augmentation des ventes fait grimper le bénéfice net de Solibra de 42 % en 2024

La Société de Limonaderies et de Boissons Rafraichissantes d'Afrique (Solibra), le leader ivoirien des boissons(BRVM : SLBC), a annoncé une augmentation de 42% de son bénéfice net en 2024 grâce à l'augmentation des ventes et à l'amélioration de l'efficacité opérationnelle de la société. Le bénéfice net a grimpé à 21,5 milliards de francs CFA (36,5 millions de dollars), contre 15,1 milliards de francs CFA (25,6 millions de dollars) en 2023. Les recettes provenant des boissons et autres produits sont passées de 311,4 milliards de francs CFA (528,7 millions de dollars) à 309,7 milliards de francs CFA (525,8 millions de dollars).

Les achats de matières premières sont passés de 81,2 milliards de francs CFA (137,9 millions de dollars) à 74,7 milliards de francs CFA (126,9 millions de dollars), ce qui a contribué à améliorer les marges. Les autres achats et charges externes sont passés de 159,4 milliards de francs CFA (270,8 millions de dollars) à 149,3 milliards de francs CFA (253,6 millions de dollars). Le résultat d'exploitation est passé de 16,8 milliards de francs CFA (28,5 millions de dollars) à 34,7 milliards de francs CFA (58,9 millions de dollars).

L'excédent brut d'exploitation est passé de 41,3 milliards de francs CFA (70,1 millions de dollars) à 57,5 milliards de francs CFA (97,6 millions de dollars). Les charges de personnel sont passées de 29,6 milliards de francs CFA (50,3 millions de dollars) à 28,3 milliards de francs CFA (48,0 millions de dollars). Les charges financières sont passées de 5,5 milliards de francs CFA (9,3 millions de dollars) à 4,3 milliards de francs CFA (7,3 millions de dollars). Le total des actifs est passé de 327,7 milliards de francs CFA (556,5 millions de dollars) à 307,5 milliards de francs CFA (522,3 millions de dollars).

Key Takeaways

Solibra domine le marché ivoirien des boissons avec des marques populaires telles que les produits Coca-Cola, les sodas locaux et les jus de fruits. L'entreprise bénéficie de l'urbanisation croissante et de l'augmentation de la consommation de la classe moyenne dans toute l'Afrique de l'Ouest. Le secteur des boissons en Côte d'Ivoire s'est développé rapidement, la croissance économique stimulant la demande de boissons emballées. Toutefois, les entreprises sont confrontées à la hausse des coûts des matières premières, en particulier du sucre et des matériaux d'emballage, qui sont affectés par la volatilité des prix des matières premières au niveau mondial.

La concurrence s'est intensifiée avec l'expansion des marques internationales sur les marchés d'Afrique de l'Ouest. Les producteurs locaux comme Solibra doivent trouver un équilibre entre le positionnement haut de gamme et l'accessibilité pour les consommateurs sensibles au prix, tout en investissant dans les réseaux de distribution. Les bonnes performances de Solibra en 2024 reflètent une gestion réussie des coûts et des gains de parts de marché. Le portefeuille de produits diversifié de la société et ses canaux de distribution bien établis la placent en bonne position pour tirer parti de la croissance économique continue de la plus grande économie de la région.