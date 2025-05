Nigeria: Les pannes de télécommunications au pays mettent en évidence les lacunes en matière d'infrastructure et de réaction

TLDR

Les réseaux mobiles nigérians ont connu une forte augmentation des interruptions de service en mai 2025, atteignant le niveau le plus élevé de l'année. Selon Uptime, une société de surveillance des réseaux, 9mobile et MTN Nigeria ont enregistré le plus grand nombre de pannes, dues à des coupures de fibre, des pannes d'électricité et des pannes de système.

Entre le 1er janvier et le 19 mai, 9mobile a été confronté à 31 pannes majeures, suivi par MTN avec 25. Les coupures de fibre, souvent liées à la construction de routes ou à des actes de vandalisme, ont été à l'origine d'environ 70 % des interruptions. Globacom et Airtel ont également signalé 20 et 13 pannes majeures, respectivement. Les incidents de 9mobile ont duré plus longtemps en moyenne, avec des retards dans la résolution des pannes d'électricité.

Le 14 mai, les utilisateurs de 9mobile à Lagos ont été déconnectés pendant plus de huit heures. Auparavant, une coupure de fibre avait perturbé les services de données dans certaines parties du nord du Nigeria. En revanche, MTN a résolu une importante coupure de fibre à Bayelsa et Rivers le 11 mai en un peu plus d'une heure.

MTN investit 800 milliards d'euros dans l'amélioration de son réseau d'ici à 2025, notamment dans une logistique d'expédition plus rapide et une surveillance proactive de la fibre. Cependant, l'entreprise est confrontée à des frictions réglementaires. En avril, 16 sites MTN ont été fermés par les autorités de l'État de Kogi, affectant 155 sites connectés.

Key Takeaways

L'augmentation des interruptions de réseau au Nigeria met en évidence les problèmes systémiques de son infrastructure de télécommunications. Les fréquentes coupures de fibre, les pannes de courant prolongées et la lenteur des interventions de rétablissement - en particulier de la part d'acteurs plus petits comme 9mobile - compromettent la fiabilité des services dans un pays où plus de 140 millions de personnes dépendent des réseaux mobiles pour l'accès à l'internet. Contrairement à l'Afrique du Sud ou au Kenya, le Nigeria ne dispose pas d'une infrastructure redondante robuste et d'une réponse rapide aux incidents, en particulier en dehors des grands centres urbains.

Ces défis ont des implications plus larges pour l'inclusion numérique, l'adoption de la fintech et l'économie en général. Les perturbations de la connectivité interrompent les services dans tous les secteurs - banque, soins de santé, éducation et logistique - ce qui érode la confiance du public dans les systèmes numériques. Alors que les investissements des grands opérateurs comme MTN visent à résoudre ces problèmes, les défis persistants en matière d'énergie et de réglementation compliquent les progrès. Les opérateurs plus petits comme 9mobile, déjà confrontés à une baisse du nombre d'utilisateurs, pourraient avoir du mal à se redresser s'ils n'améliorent pas la résilience de leur réseau. Avec plus de 40 MVNO autorisés par la NCC pour stimuler la concurrence et l'innovation, la qualité de service des opérateurs historiques sera cruciale. La capacité à maintenir une connectivité fiable définira le succès des télécommunications dans l'avenir numérique du Nigeria.