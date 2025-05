Afrique de l'Ouest: Le groupe Ecobank affiche un bénéfice net en hausse de 22% au premier trimestre grâce à des revenus plus élevés

TLDR

Ecobank Transnational Inc.(BRVM : ETIT), le plus grand prêteur d'Afrique de l'Ouest, a annoncé une augmentation de 22% de son bénéfice net au premier trimestre, grâce à la hausse des revenus et à l'amélioration de son ratio coût-revenu, qui a atteint un niveau record. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires a grimpé à 83,8 millions de dollars, contre 68,7 millions de dollars au premier trimestre 2024. Le bénéfice net consolidé a augmenté de 17 %, passant de 105,0 millions de dollars à 122,5 millions de dollars.

Le produit net bancaire a augmenté de 4 %, passant de 495,9 millions de dollars à 516,3 millions de dollars, grâce à l'augmentation des revenus de commissions et des revenus de négociation. Le revenu net d'intérêts a augmenté de 2 % pour atteindre 295,4 millions de dollars, grâce à la baisse des coûts de financement. La banque a atteint un ratio coûts/revenus record de 51,6 %, en baisse par rapport aux niveaux précédents. Les dépenses d'exploitation sont restées stables à 266,5 millions de dollars, tandis que le bénéfice brut d'exploitation a augmenté de 9 % pour atteindre 249,8 millions de dollars.

Les provisions pour crédit ont diminué de 5 % pour atteindre 74,8 millions de dollars, ce qui reflète l'amélioration de la qualité des actifs. Le portefeuille de prêts a augmenté de 2 % pour atteindre 9,9 milliards de dollars, tandis que les dépôts des clients ont augmenté de 12 % pour atteindre 21,5 milliards de dollars. Le PDG Jeremy Awori a déclaré que la banque avait atteint un rendement de 30,5 % sur les capitaux propres corporels. Les commissions et autres revenus de base représentent désormais 25,2 % du revenu total, alors que la banque diversifie ses sources de revenus.

Key Takeaways

Ecobank opère dans 33 pays africains, ce qui en fait le réseau bancaire le plus répandu du continent. Le groupe sert plus de 32 millions de clients dans les segments des entreprises, des commerces et des particuliers. La banque poursuit l'exécution de sa stratégie de croissance, de transformation et de rendement lancée en 2024. Les initiatives clés comprennent l'intégration des paiements numériques par le biais du système panafricain de paiement et de règlement et le nouveau Smart Business Pack pour les petites entreprises.

Le secteur bancaire ouest-africain est confronté aux vents contraires des tensions géopolitiques et des guerres commerciales qui affectent les économies régionales. Cependant, l'empreinte géographique diversifiée d'Ecobank et l'accent mis sur le financement du commerce la placent en bonne position pour la croissance. Le groupe a investi massivement dans la technologie et la formation du personnel afin d'améliorer l'expérience des clients. Sa plateforme de paiement panafricaine et ses capacités transfrontalières lui confèrent des avantages concurrentiels à mesure que le commerce intra-africain se développe dans le cadre des accords de libre-échange continentaux.