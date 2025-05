Tunisie: Kébili - La flamme de l'entrepreneuriat allumée chez les jeunes

Dans une démarche résolue visant à renforcer l'inclusion et à stimuler le dynamisme économique dans les zones les plus vulnérables du pays, la Délégation régionale de la jeunesse a concrétisé un projet d'intégration sociale et économique d'une portée capitale. S'inscrivant pleinement dans le cadre du programme de soutien à la jeunesse, cette initiative ambitieuse est spécifiquement dédiée aux jeunes issus des régions intérieures et des zones frontalières, souvent confrontés à des défis socioéconomiques accrus et à un manque d'opportunités.

Ce programme ne se contente pas d'offrir une simple aide, il vise à catalyser un véritable élan de développement endogène. En son cœur, une innovation majeure : la mise en place d'une plateforme numérique dédiée aux maisons des jeunes du gouvernorat de Kebili. Cette plateforme constitue une porte d'entrée essentielle pour les jeunes porteurs de projets, leur offrant un espace structuré pour s'inscrire, présenter leurs idées et donner corps à leurs aspirations entrepreneuriales. L'accent est mis sur la pertinence et l'impact local : les projets retenus devront impérativement répondre aux spécificités et aux besoins intrinsèques de la région, garantissant ainsi une efficacité optimale et une contribution réelle au développement territorial.

Pour assurer le succès de cette initiative et garantir une gestion rigoureuse et transparente, l'Administration générale de la jeunesse supervise la réalisation de ce projet d'envergure. Elle collabore étroitement avec le Centre international du développement durable et de la bonne gouvernance, un partenariat stratégique qui souligne l'engagement envers les principes de durabilité, d'équité et de bonne gestion.

Consciente de l'importance cruciale d'une bonne appropriation des outils numériques, l'Administration générale de la jeunesse a organisé une session de formation approfondie pour les cadres de la Délégation. Cette formation visait à les initier à la manipulation experte de la plateforme et à l'enregistrement précis des données des candidats. Grâce à cette montée en compétences, les cadres sont désormais en mesure d'accompagner au mieux les jeunes, de faciliter leur inscription et d'assurer un suivi efficace de leurs projets.

L'engagement du programme ne s'arrête pas à l'accompagnement. Il se traduit par un soutien financier tangible : après une étude rigoureuse de faisabilité et de rentabilité, les projets prometteurs se verront attribuer une prime de soutien substantielle, variant entre 8.000 et 16.000 dinars. Cette aide financière est conçue pour être un levier puissant, permettant aux jeunes entrepreneurs de concrétiser leurs visions, de créer de la valeur ajoutée et de contribuer activement à l'économie locale.

En somme, ce programme représente bien plus qu'une simple initiative ; c'est un investissement stratégique dans l'avenir des jeunes des régions intérieures et frontalières. En leur offrant les outils, la formation et le soutien financier nécessaires, il aspire à transformer les défis en opportunités, à insuffler un esprit entrepreneurial et à renforcer le tissu socioéconomique de ces territoires essentiels au dynamisme national. C'est une affirmation forte de la volonté de doter chaque jeune des moyens de son succès et de sa pleine intégration dans la vie économique et sociale du pays.