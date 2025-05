Tunisie: La BH Bank fait de la finance verte un pilier de sa stratégie d'appui aux PME

Plus de 150 acteurs économiques, chefs d'entreprise, experts et représentants d'organismes de soutien se sont réunis ce jeudi à Tunis, lors d'une journée de sensibilisation et d'accompagnement dédiée à la compétitivité et à la durabilité des PME tunisiennes. Organisé par la BH Bank, en partenariat avec la Banque européenne d'investissement (BEI) et avec le soutien financier de l'Union européenne, cet événement s'inscrit dans le cadre du Trade and Competitiveness Programme (TCP).

Objectif : renforcer l'intégration des PME tunisiennes dans les chaînes de valeur exportatrices prioritaires, en mettant l'accent sur l'innovation, la durabilité et la conformité aux standards internationaux, notamment européens.

"Le thème qui nous réunit aujourd'hui n'est pas une simple activité. Il est vital dans un monde en profonde mutation, où les enjeux économiques, climatiques et technologiques se croisent", a affirmé Lotfi Ben Hamouda, directeur général par intérim de la BH Bank.

Il a aussi souligné que les PME, qui représentent plus de 90 % du tissu productif national, sont à la fois vulnérables et agiles. "Elles ont la capacité de s'adapter, d'innover et de conduire la transformation vers une économie plus résiliente, inclusive et bas-carbone", a-t-il encore précisé.

Une stratégie axée sur la finance verte et l'accompagnement technique

Dans cette optique, la BH Bank inscrit sa stratégie 2023-2026 autour de trois piliers : la digitalisation, la durabilité et la proximité. La banque affirme avoir renforcé son appui aux PME à travers des solutions de financement adaptées, des lignes vertes avec les institutions internationales, et un dispositif d'assistance technique ciblé.

"Investir dans la compétitivité verte des PME, c'est investir dans l'avenir de notre économie... Nous sommes résolument engagés à accompagner les entreprises tunisiennes vers une économie verte, compétitive et tournée vers l'avenir", a assuré M. Ben Hamouda.

Il a ajouté que le partenariat avec la BEI, dans le cadre du programme TCP, vise à améliorer la conformité des PME tunisiennes aux nouvelles normes internationales, notamment en matière environnementale. Ce soutien est particulièrement crucial dans trois secteurs clés : l'agroalimentaire, le textile et les composants automobiles, qui concentrent à eux seuls près de 70 % des exportations tunisiennes vers l'Union européenne.

"Ce programme vise à appuyer les PME pour répondre aux nouvelles exigences, notamment en lien avec la future taxe carbone aux frontières... Notre ambition est claire : faire de la BH Bank un acteur de référence en matière de finance durable et inclusive", a encore précisé le DG par intérim.

Il est à noter que la journée a été marquée par des ateliers pratiques et des rencontres ciblées, permettant un dialogue direct entre experts, institutions et entreprises. Les échanges ont porté sur les défis liés à la transition énergétique, la décarbonation, et les opportunités d'accès au financement vert.

La Frankfurt School of Finance & Management, mandatée par la BEI, a assuré l'assistance technique tout au long de la journée, contribuant à renforcer les compétences des participants.