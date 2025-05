Tunisie: Fin de la sous-traitance - Historique !

Il est des moments dans le parcours civilisationnel d'un pays que l'Histoire retient comme une étape décisive, une mutation salvatrice et un investissement dans l'avenir.

Mardi 20 mai est une journée particulière à marquer d'une pierre blanche dans l'histoire moderne de la Tunisie. Une journée au cours de laquelle les Tunisiennes et les Tunisiens ont regoûté au sentiment de leur dignité perdue pendant des décennies et retrouvée précisément au sein du Palais du Bardo où d'autres Tunisiens ont signé la perte de cette même dignité pour laquelle des générations et des générations ont consenti les plus grands sacrifices et ont versé leur sang sacré pour que «la Verte» recouvre son droit absolu à décider souverainement de son avenir.

L'événement est d'une portée historique puisque durant des décennies, les gouvernements tunisiens n'ont pas cherché à faire sauter les verrous de cette nouvelle forme d'esclavage qu'est la sous-traitance.

Plus encore, ces gouvernements ont réussi à faire en sorte que les Tunisiens ont fini par normaliser ces pratiques.

Mardi, au Palais du Bardo, les députés de la nation ont ainsi démontré, de nouveau, qu'ils sont sur la même longueur d'onde que le Président Kaïs Saïed, l'homme d'Etat, le juriste, l'intellectuel et le fils du peuple qui s'est juré, bien avant d'accéder au palais de Carthage, de tout faire pour abolir «l'esclavage moderne» et inscrire la Tunisie dans l'orbite du progrès, de la prospérité et de la justice dans leur acception la plus large, dans la mesure où rien ne vaut un citoyen qui sent sa dignité consacrée dans les faits et les réalités et qui constate quotidiennement que ses acquis sont renforcés qualitativement, que ses opinions sont écoutées et aussi mises en application.

Le Président Kaïs Saïed l'a promis quand les Tunisiens lui ont accordé leur précieuse confiance pour assurer, avec succès, leur marche sur la voie de l'excellence.

Mardi donc, les Tunisiens ont découvert, au Bardo, que les promesses présidentielles ont été concrétisées à temps, grâce à une volonté conjugée, à merveille, entre les palais de Carthage et du Bardo. Une volonté de donner au peuple les moyens de consacrer son droit absolu à choisir son devenir.

Kaïs Saïed a balisé la voie de l'excellence.