Comores: Le FMI parvient à un accord au niveau des services sur la quatrième revue de la Facilité Élargie de Crédit avec l'Union des Comores

Washington DC: Une équipe du Fonds monétaire international (FMI), dirigée par Mme Suchanan Tambunlertchai, a effectué une mission à Moroni du 29 avril au 13 mai afin d'examiner les progrès réalisés en matière de politiques et de réformes économiques et financières dans le cadre de la quatrième revue du programme appuyé par la FEC. Les autorités comoriennes et l'équipe du FMI sont parvenues à un accord au niveau des services, sous réserve de l'approbation de la Direction et du Conseil d'administration du FMI. L'achèvement de la revue permettra de mettre à la disposition des Comores 3,56 millions de DTS (environ 4,7 millions de dollars américains), portant le total des décaissements effectués dans le cadre de l'accord à environ 23,5 millions de dollars américains.

Aujourd'hui, Mme Tambunlertchai a publié la déclaration suivante :

« L'activité économique a ralenti en 2024, en raison de la faiblesse des exportations, de la modération des importations et de la faible croissance du crédit au secteur privé. L'inflation globale, largement alimentée par la hausse des prix des produits alimentaires importés, a culminé à 8,7 % (en glissement annuel) en septembre, avant de se modérer à 6 % en fin d'année. Les recettes fiscales ont été inférieures aux objectifs, accusant un écart d'environ 0,4 point de pourcentage du PIB par rapport à l'objectif programmé. Les importants transferts courants -- principalement des envois de fonds et des dons de projets -- ont contribué à compenser le déséquilibre commercial, limitant le déficit du compte courant à 2,2 % du PIB.

Les réserves internationales brutes sont passées de 320 millions de dollars US fin 2023 à 340 millions de dollars US fin 2024, soit l'équivalent d'environ 7,4 mois d'importations projetées. Le secteur financier continue de faire face à d'importants défis. Des réformes sont toutefois en cours pour renforcer la supervision et les cadres règlementaires. La restructuration de la Société Nationale des Postes et Services Financiers (SNPSF) en Banque postale des Comores (BPC) constitue un progrès bienvenu, et la pleine opérationnalisation de la nouvelle banque représentera une étape clé.

Les résultats du programme soutenu par la FEC se sont affaiblis, seuls deux des cinq critères quantitatifs à fin décembre 2024 ayant été atteints. Le non-respect de l'objectif de recettes fiscales, conjugué à des dépenses plus élevées que prévu, a contribué au non-respect de l'objectif du solde primaire. Les difficultés persistantes en matière de liquidité et de gestion de trésorerie ont entraîné l'accumulation de nouveaux arriérés extérieurs, soulignant les lacunes persistantes dans la gestion des finances publiques. Malgré les progrès réalisés dans la mise en oeuvre des réformes structurelles, les autorités n'ont pas atteint trois des dix repères structurels prévus entre novembre 2024 et avril 2025.

Les autorités se sont engagées à prendre des mesures correctives pour remédier aux manquements observés. Des mesures à court terme visant à assurer la bonne application de la législation fiscale et le recouvrement des arriérés fiscaux renforceront la mobilisation des recettes. Par ailleurs, tous les arriérés de service de la dette extérieure accumulés depuis le début de l'année ont été apurés, et des discussions sont en cours pour régler les arriérés anciens, y compris ceux liés à Bpifrance.

Les discussions avec les autorités ont porté sur la nécessité de relancer la dynamique de réforme et de faire avancer les réformes structurelles visant à renforcer la mobilisation des recettes intérieures, à améliorer la gestion des finances publiques et à renforcer la surveillance des entreprises publiques (EP). À ce titre, la mission se félicite de la récente nomination du directeur de la Direction des participations de l'État et du contrôle des institutions publiques, qui constitue une étape clé vers une meilleure surveillance des EP. La mission a également abordé les réformes du secteur financier, l'opérationnalisation de la BPC, les plans de dépenses sociales du gouvernement et les progrès réalisés dans la mise en oeuvre de la loi anticorruption de 2023.

Les Comores continuent de faire face à des vulnérabilités structurelles communes aux petites économies insulaires. La poursuite de la mise en oeuvre du programme appuyé par la FEC contribuera à préserver la stabilité macroéconomique, à faire progresser les réformes structurelles essentielles et à mobiliser un soutien financier supplémentaire pour répondre aux besoins importants de financement du pays. Les autorités ont réaffirmé leur ferme engagement envers les réformes soutenues par le programme.

L'équipe de la mission a rencontré Son Excellence le Président Azali, le Secrétaire général du gouvernement, Nour-El Fath Azali, le Ministre des Finances, Ibrahim Mohamed Abdourazak, le Gouverneur de la Banque centrale, Younoussa Imani, ainsi que d'autres hauts responsables du gouvernement. Elle a également rencontré des représentants des banques commerciales, de la Chambre de commerce, de la communauté des bailleurs de fonds et d'autres parties prenantes.

L'équipe du FMI remercie les autorités et tous les interlocuteurs pour leur excellente coopération, ainsi que pour la franchise et la qualité des échanges. »