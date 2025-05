Algérie: Oran - Visite guidée des médias à l'Ecole supérieure de l'administration militaire

Oran — Une visite guidée a été organisée, jeudi, au profit des médias nationaux à l'Ecole Supérieure de l'administration Militaire (ESAM) "Moudjahid défunt Akhamokh El-Hadj Moussa", à Oran, relevant de la 2e Région militaire, afin de leur faire découvrir les missions confiées à cet établissement de formation militaire relevant de l'arme de l'intendance.

Le Commandant de l'Ecole, le général Kouza Karim, a affirmé à cette occasion que cette manifestation médiatique "s'inscrit dans le cadre du renforcement du travail de proximité de cet établissement militaire de formation et de la politique d'ouverture et de communication fructueuse prônée par l'institution militaire avec les médias et l'ensemble des composantes de la société civile".

Il a ajouté que "cette visite vise à faire connaître aux représentants des médias nationaux les missions pédagogiques de l'Ecole Supérieure d'Administration Militaire d'Oran, à leur permettre de découvrir ses infrastructures et les spécialités qu'elle propose aux étudiants, ainsi que les conditions d'accès".

Le même responsable a souligné que "l'Ecole, en tant qu'institution de formation, accorde une grande importance à la communication avec les citoyens, à travers les médias qui jouent un rôle essentiel dans la transmission d'une image objective de l'institution militaire, conformément aux orientations du Haut commandement de l'Armée nationale populaire (ANP) et à sa conviction de renforcer le lien Armée-Nation".

Les explications fournies par les cadres de l'Ecole aux journalistes ont mis en lumière que cette institution de formation militaire, placée sous la double tutelle pédagogique du ministère de la Défense nationale et du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, depuis l'adoption du système LMD (Licence-Master-Doctorat), collabore dans le domaine de l'encadrement pédagogique et scientifique, avec 13 établissements d'enseignement supérieur des wilayas de l'Ouest du pays.

Elle utilise également les systèmes et moyens techniques les plus modernes en matière de formation, y compris l'enseignement à distance et via des plateformes numériques, dont la plupart ont été développées en interne au niveau du service informatique de l'Ecole, a-t-on précisé.

Les journalistes ont pu, lors de cette visite guidée, découvrir les différentes infrastructures pédagogiques de l'Ecole, et constater les conditions de formation militaire et académique des étudiants selon les normes et techniques pédagogiques les plus récentes, incluant des stages bloqués et pratiques au sein des grandes unités de combat et d'appui, ainsi que des visites d'études et d'information dans des institutions publiques.

Un film vidéo de présentation des missions de l'Ecole Supérieure de l'administration militaire " Moudjahid défunt Akhamokh El-Hadj Moussa" a été projeté à cette occasion, accompagné d'une visite des salles de cours, bureaux Internet et informatique, de la bibliothèque, ainsi que des démonstrations d'arts martiaux (Kuk Sool).

Pour rappel, l'Ecole supérieure de l'administration militaire a été créée en 1968 à Beni Messous (Alger), intégrée en 1971 à l'Ecole de formation technique et de ravitaillement d'El Harrach, avant d'être transférée en 1975 à la ville d'Oran. Elle a connu plusieurs transformations, avant de recevoir en 2008 son appellation actuelle, et a été baptisée du nom du Moudjahid défunt "Akhamokh El Hadj Moussa", le 19 mars 2014.