Algérie: Conseil de la nation - Nasri reçoit un groupe d'élèves de l'Ecole nationale d'administration

Alger — Le président du Conseil de la Nation, M. Azouz Nasri, a reçu, jeudi, un groupe d'élèves de l'Ecole nationale d'administration "Moulay Ahmed Medeghri", qui ont effectué une visite pédagogique au siège du Conseil, selon un communiqué de cette institution parlementaire.

Cette visite s'inscrit dans le cadre des activités de promotion de la culture parlementaire, notamment à travers les journées portes ouvertes au profit des différentes franges de la société et des institutions nationales.

Les élèves ont, ainsi, pu visiter les différents espaces et structures du Conseil, où des explications détaillées leur ont été fournies sur cette institution législative, tant sur sa composition humaine, ses organes et missions, que sur les différentes activités qu'elle mène, y compris celles qui complètent sa fonction législative et de contrôle, comme la diplomatie parlementaire.

A la fin de cette visite, les élèves de l'ENA ont eu l'honneur de rencontrer M. Azouz Nasri qui leur a adressé un message de bienvenus et pris une photo souvenir avec eux dans le hall du Palais "Zighoud Youcef".

" C'est pour moi un véritable plaisir de vous accueillir aujourd'hui dans cette institution constitutionnelle importante, dans le cadre des journées portes ouvertes du Conseil, que nous souhaitons voir rapprocher les institutions de l'Etat du citoyen et plus particulièrement de vous, jeunes piliers de l'Algérie de demain et futurs cadres de l'administration algérienne, dans le cadre de l'Algérie nouvelle victorieuse, dont les fondements sont posés par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune", a indiqué M. Nasri.

Il a souligné que ce moment revêtait une "signification particulière" pour lui, étant lui-même ancien élève de cette école, "diplômé en 1970, au sein de la troisième promotion, qui portait fièrement le nom du martyr héros Mustapha Ben Boulaid", qualifiant l'ENA de "source essentielle et inépuisable de compétences nationales et un réservoir stratégique de cadres de l'État".

Le président du Conseil de la Nation a également précisé que cette visite n'est pas simplement un volet de leur programme académique, mais "une étape formatrice" qui leur permet de se familiariser avec le fonctionnement législatif et le rôle central de la Chambre haute dans la construction institutionnelle de l'État.

"Cette expérience sur le terrain contribue sans aucun doute à élargir vos horizons, à renforcer votre sens civique et à nourrir en vous l'esprit de responsabilité et d'engagement et des valeurs fondamentales pour bâtir une administration citoyenne, compétente et transparente", a-t-il dit à l'adresse des élèves.