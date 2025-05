Niger: Des délestages répétés troublent les activités à Niamey, Tillabéry et Dosso depuis deux semaines

Au Niger, des coupures d'électricité récurrentes depuis deux semaines dans les régions de Niamey, de Tillabéry et de Dosso. Une situation qui complique le quotidien des habitants, plus encore en cette saison de forte chaleur. Dans un communiqué publié jeudi 22 mai, La société nigérienne d'électricité Nigélec s'en explique et reconnaît une « période prolongée de perturbations » et promet de rétablir la situation « le plus rapidement possible ».

Des coupures, parfois plusieurs par jour, peuvent durer jusqu'à deux à trois heures, selon les quartiers à Niamey. Les délestages compliquent les choses en cette période de forte chaleur : difficile à supporter sans aération, surtout pour les malades.

Les activités sont également perturbées, que ce soit dans les administrations ou dans les petits commerces : les vendeurs de viande, produits glacés, laitiers ou jus, ont du mal à refroidir la marchandise. Ceux qui le peuvent compensent avec des groupes électrogènes, gourmands en carburant.

Chute de pylônes

La situation est la même dans les régions de Tillabéry et Dosso.

Ces perturbations ont commencé il y a deux semaines, à cause de la chute de pylônes au Nigeria, selon la Nigélec. Pour compenser, la compagnie nigérienne d'électricité a mobilisé ses propres moyens de production.

Mais quelques jours plus tard, un deuxième incident a eu lieu : une panne sur deux groupes de production nigériens, à Gorou Banda et Goudel. Cela a entraîné « des coupures plus longues et plus fréquentes », explique la Nigélec.

« C'est intenable », lance un habitant de Niamey, qui se demande combien de temps cela va durer. La Nigélec n'a pas donné de date précise pour un retour à la normale.