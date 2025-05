Algérie: Les médias jouent un rôle important dans l'accompagnement des start-up

Sétif — Le ministre de la Communication, Mohamed Meziane, a mis l'accent, jeudi à Sétif, sur le rôle important des médias dans l'accompagnement des start-up pour leur permettre d'occuper la place qui leur revient au sein du tissu économique nationale.

M Meziane a indiqué, à l'ouverture d'une journée d'étude sur "l'entreprise économique productive incubatrice des start-up : la télévision nationale, un espace d'interaction et de communication", en présence du ministre de l'Economie de la Connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, Noureddine Ouadah, que les médias nationaux, dont l'Entreprise publique de télévision, assument "une mission citoyenne qui reflète leur engagement au service public et accompagnent les choix stratégiques de l'Etat".

La télévision nationale, a-t-il ajouté, représente "un des outils médiatiques efficaces de soutien aux start-up en mettant en lumière les initiatives innovantes et en offrant un contenu qui renforce la culture de l'innovation".

Il a également rappelé que la création, la promotion et l'accompagnement des start-up, notamment des jeunes entrepreneurs, "est un projet national par excellence auquel le programme du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, accorde tout l'intérêt voulu en tant que projet d'avenir prometteur pour le pays et faisant partie également de la vision éclairée du président de la République en direction des jeunes".

M Meziane a évoqué, par la même occasion, "la mission fondamentale des médias dans l'accompagnement des efforts nationaux", relevant que "la phase historique que connait actuellement le pays exige l'adoption d'un modèle médiatique actif".

De son côté, le ministre de l'Economie de la Connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises a relevé que "l'environnement des start-up et de l'innovation est entré en phase de durabilité, d'affirmation et de promotion" et, de ce fait, le rôle des médias "sera plus important dans la promotion de l'entrepreneuriat, de la réussite des start-up et l'amélioration de leur visibilité en Algérie et à l'étranger".

Il a également considéré que les entreprises productives constituent "une des formes de diversification de l'économie nationale et de sortie de la dépendance aux hydrocarbures", soulignant que l'innovation, les start-up et les incubateurs "ne sont plus un choix, mais une nécessité impérieuse pour développer les entreprises productives et en faire une locomotive réelle du développement national".

Pour sa part, le directeur général de la Télévision algérienne, Mohamed Baghali, a mis en avant le "bond qualitatif" réalisé par la Télévision nationale dans le domaine de la consécration des valeurs citoyennes qui "ne considèrent pas les opérateurs économiques comme simplement des annonceurs, mais des partenaires avec qui elle partage les mêmes préoccupations et ambitions".

La rencontre initiée par l'Entreprise publique de télévision a connu la présentation d'une communication sur "l'environnement propice pour le succès du projet de start-up et l'importance du rôle de l'entreprise dans son accompagnement" par le professeur Chawki Bouregba de l'université de Sétif 1 qui a exposé des modèles et Succes Stories de start-up et d'entrepreneurs avant l'ouverture d'un débat avec les opérateurs économiques pour leur permettre d'exprimer leurs préoccupations.