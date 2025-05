Algérie: Bouzred - Les Assemblées de la BID organisées en Algérie couronnées d'un grand succès

Alger — Le ministre des Finances et président du Conseil des gouverneurs auprès du Groupe de la Banque islamique de développement (BID), M. Abdelkrim Bouzred a affirmé que les Assemblées annuelles de la BID, dont les travaux ont pris fin jeudi à Alger, avaient été couronnées d'un "grand succès".

Lors d'une conférence de presse conjointe tenue avec le président du Groupe de la BID, Muhammad Sulaiman Al-Jasser, à l'issue des travaux des Assemblées annuelles de la BID, M.Bouzred, a affirmé que cette session avait été couronnée d'un "grand succès", dépassant les attentes sur tous les plans, notamment en ce qui concerne l'organisation, le contenu des Assemblées et des conférences, et la qualité des séances de débat tenues durant quatre jours.

Le ministre a considéré ces Assemblées annuelles, auxquelles ont pris part "plus de 4 000 participants représentant 89 pays et 70 institutions", comme "une rencontre scientifique, intellectuelle et financière de grande envergure qui reflète l'importance de cette institution financière multilatérale".

Le ministre a exprimé sa satisfaction quant aux conclusions des Assemblées, qui peuvent être réalisées par la Banque malgré leur diversité, d'autant plus que cette banque est considérée comme l'une des institutions mondiales pionnières en matière de financement du développement.

Pour sa part, M. Al-Jasser a présenté ses vifs remerciements au président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour son haut-patronage de cet événement économique international, saluant les bonnes conditions dans lesquelles se sont déroulées les Assemblées.

Le président du Groupe a précisé que les différents événements organisés "ont constitué un cadre important pour la tenue d'un dialogue ouvert, l'établissement de partenariats stratégiques et l'instauration d'une coopération innovante dans les secteurs public et privé".

Il a également réitéré son aspiration à consolider la coopération avec l'Algérie et à poursuivre son appui conformément à ses objectifs de développement nationaux et ses ambitions en matière de renforcement de ses infrastructures et de promotion du secteur privé.