Algérie: Oran - La ministre de l'Environnement supervise le lancement de la généralisation du tri sélectif dans huit communes

Oran — La ministre de l'Environnement et de la Qualité de vie, Nadjiba Djilali, a supervisé, jeudi soir à Oran, le lancement du projet de généralisation du tri sélectif des déchets dans huit communes de la wilaya.

Dans ce cadre, des conventions ont été signées entre l'Agence nationale des déchets (AND) et les communes concernées : Marsa El-Hadjadj, Mers El-Kebir, Aïn El-Turck, Bir El-Djir, Oran, Es-Senia, Aïn El Kerma et Bousfer.

Ces communes bénéficieront de 1.700 bacs destinés au tri sélectif des déchets. Le coût de ce projet est estimé à 50 millions de dinars, selon les explications fournies sur place. A cette occasion, une convention a également été signée entre l'Agence nationale des déchets et l'Université des Sciences et de la Technologie "Mohamed Boudiaf" d'Oran. D'autres accords ont été conclus entre le Centre national de formation environnementale et plusieurs partenaires, dont l'Entreprise de gestion des centres d'enfouissement technique des déchets d'Oran, la Conservation des forêts et la société de production d'urée "Sorfert".

Des conventions ont également été signées entre des entreprises industrielles et le Centre national des technologies de production plus propre. Par ailleurs, la ministre a visité le Musée environnemental pédagogique de l'association environnementale marine "Barbaros" à Oran, où elle a présidé la signature d'un accord entre l'association et la Commissaire nationale du littoral pour la gestion conjointe des îles "Habibas".

Mme Djilali s'est rendue aussi à l'école primaire "Chahid Ziani Miloud" à Bir El-Djir, où elle a donné le coup d'envoi de la deuxième phase du projet d'équipement de 90 clubs environnementaux dans les établissements solaires de la wilaya d'Oran avec du matériel pédagogique dédié à la protection de l'environnement. Ce projet est piloté par l'Institut national de formation environnementale.