Algérie: Formation professionnelle-Solidarité nationale - Signature d'un accord pour renforcer l'intégration socioéconomique des personnes aux besoins spécifiques

Alger — Un accord-cadre de partenariat et de coopération a été signé, jeudi à Alger, entre le ministère de la Formation et de l'Enseignement professionnels et le ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, en vue d'accompagner les personnes aux besoins spécifiques et faciliter leur intégration socioéconomique.

Lors de la cérémonie de signature de l'accord qui s'est déroulé au Centre de formation professionnelle et d'apprentissage pour handicapés physiques, le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, M. Yacine El Mahdi Oualid, a affirmé que ce partenariat était à même de renforcer la coordination entre les deux secteurs, soulignant que la formation professionnelle est "le meilleur domaine" pour les personnes aux besoins spécifiques, leur permettant de réaliser leur potentiel pour une meilleure intégration socioéconomique.

Outre l'ouverture de classes spécialisées et adaptées à cette catégorie dans tous les centres de formation relevant du secteur de la Formation professionnelle, l'Algérie compte cinq (5) centres dédiés à la formation et à l'apprentissage des personnes aux besoins spécifiques, a fait savoir le ministre.

Dans cette optique, des offres de formation spécialisées sont dédiées à cette catégorie, notamment pour les personnes atteintes du spectre de l'autisme, ajoute le ministre, précisant que l'objectif de tous ces efforts est de "faciliter l'intégration de ces catégories dans la vie socioéconomique".

De son côté, la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Mme Soraya Mouloudji, a souligné que l'accord vise à définir les domaines de partenariat entre les deux secteurs, saluant, par là même, l'ouverture d'offres de formation et d'espaces adaptés particulièrement aux personnes aux besoins spécifiques.

Elle a insisté, à ce propos, sur l'importance de promouvoir la formation et d'investir dans les spécialités et les métiers émergents compatibles avec les spécificités de cette catégorie d'une part, et avec les exigences du marché du travail d'autre part, afin de faciliter leur intégration socioéconomique.

Elle a rappelé, par ailleurs, qu'au titre de l'année de formation 2024-2025, pas moins de 912 personnes aux besoins spécifiques avaient été orientées vers les centres d'apprentissage relevant du secteur de la Formation et de l'Enseignement professionnels.