Madagascar: Foire Internationale de Madagascar - Un carrefour d'échanges entre l'État et les entreprises

À la FIM 2025, institutions publiques et entreprises ont multiplié les échanges. L'événement devient un espace stratégique de dialogue économique, ouvert aussi aux partenaires africains.

La Foire Internationale de Madagascar (FIM), organisée du 22 au 25 mai 2025 à la CCI Ivato, s'est imposée comme un lieu d'échanges entre l'État et les entreprises. Sous le thème « Un pont vers l'Afrique », cette édition souligne la volonté de rapprocher les institutions publiques et les acteurs du secteur privé. Lors de l'ouverture, le ministre des Transports et de la Météorologie, Valéry Ramonjavelo, a déclaré : « Madagascar doit occuper une position clé sur le continent africain. La réussite de cet événement dépend d'un engagement commun et d'une démarche collective. C'est une occasion de nouer des partenariats et de valoriser les initiatives locales. »

La coordinatrice de la FIM, Tahiry Ramanantsoa, a précisé : « C'est la première fois que le partenariat public-privé est aussi visible à la FIM. » Elle a ajouté : « Cela permet d'échanger entre les institutions publiques et les entreprises. » Plusieurs ministères et services publics ont tenu des stands, notamment la Douane, les Impôts et la Fonction publique. Ces institutions, proches du quotidien des entreprises, ont répondu aux questions des visiteurs. Leur présence vise à faciliter les échanges entre administration et secteur privé.

Ouverture vers la région

Parmi les participants présents pour la première fois, Sipem banque, une institution financière dédiée aux TPE et PME, a proposé des solutions pour les porteurs de projets. « Nous sommes ici pour écouter, échanger et proposer des solutions utiles aux entrepreneurs », a indiqué Lanja Randriatsimialona, directrice adjointe. Elle a rappelé que l'objectif est aussi « d'aider les porteurs de projets à traverser le pont vers l'Afrique ». Comme de nombreux exposants, elle souhaite mettre en avant ses offres et attirer de nouveaux clients pendant les jours de la foire.

La FIM 2025 accueille environ 260 exposants répartis sur 440 stands. On y retrouve des start-ups, des associations, des entreprises locales et des sociétés étrangères. Des entreprises venues de l'île Maurice sont également présentes, notamment dans le domaine de la santé. Cette participation régionale illustre une dynamique d'échanges dans l'océan Indien. Plusieurs pays africains ont aussi exprimé leur volonté de participer aux prochaines éditions de la FIM. Ce souhait montre que Madagascar peut devenir un point de rencontre pour les acteurs économiques du continent.

En marge de l'événement, des speed networking sont proposés. Ces moments permettent aux participants de créer des liens, d'échanger des idées et d'explorer de nouvelles pistes de collaboration. « La FIM est une plateforme d'échange. Elle doit renforcer le tissu économique malgache avant d'attirer d'autres partenaires internationaux », conclut Tahiry Ramanantsoa.