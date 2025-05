Afrique: Cosafa Cup - Madagascar débute contre le Maroc

Les Barea affronteront en premier les Lions de l'Atlas lors de la phase de groupes de la Cosafa Cup. Ce match aura lieu le 6 juin en Afrique du Sud.

Un jour après le tirage au sort, le Cosafa a dévoilé hier le calendrier de la phase de poule de la 24e édition de la Cosafa Cup qui se déroulera du 4 au 15 juin à Bloemfontein en Afrique du Sud. Quatorze pays répartis en quatre poules, dont deux groupes de quatre et deux poules de trois. Madagascar évolue dans le groupe C aux côtés du Maroc, invité spécial, et de l'Eswatini. Les Barea affronteront en premier les Lions de l'Atlas le vendredi 6 juin au Toyota Stadium à 15 heures locales, soit à 16 heures à Madagascar. Leur deuxième match contre l'Eswatini aura lieu trois jours plus tard, le lundi 9 juin au stade Dr Petrus Molemela, toujours à 16 heures, heure malgache.

« Ce calendrier nous va bien. Le premier match se tiendra le 6 juin. Nous aurons ainsi quelques jours de préparation sur place », confie le coach Romuald Rakotondrabe. La délégation malgache est prévue s'envoler pour l'Afrique du Sud le 2 juin.

« Je préfère affronter en premier le Maroc. Cette équipe va sûrement se référer à nos récents matchs contre l'Eswatini. De toute façon, les deux pays vont présenter une équipe chacun qui n'a rien à voir avec les précédents matchs, avec des joueurs tout à fait différents », enchaîne le coach Rôrô.

Décisif

Madagascar avait battu l'Eswatini 2 à 0 lors du match aller du deuxième tour préliminaire qualificatif au Championnat d'Afrique des Nations (Chan), en décembre, puis s'est incliné 0 à 1 au retour. Grâce à ces résultats, les Barea avaient validé leur ticket pour la phase finale du Chan au mois d'août.

«Certes, le Maroc est sur le papier le grand favori du tournoi. C'est la meilleure équipe sur le continent au classement FIFA. Le Maroc est un grand pays du foot africain, un habitué de la phase finale de la CAN, avec des clubs régulièrement engagés en Ligue des champions africaine et en Coupe de la CAF. Ce pays a de meilleures pépinières en Afrique», reconnaît le technicien.

« Sans doute, le Maroc est meilleur sur le papier, mais il est favori seulement avant le match. Dès que le coup d'envoi sera lancé, deux formations de onze joueurs chacune s'affronteront sur le terrain », rassure le coach Romuald Rakotondrabe.

« Ce tournoi nous servira de préparation pour le Chan, mais nous n'allons pas nous contenter de cela. Nous ambitionnons de faire quelque chose de mieux », ajoute-t-il.

Quarante-deux présélectionnés, dont la plupart des anciens cadres au Chan et aux éliminatoires de la Coupe du Monde et de la CAN, ont effectué deux jours de regroupement mardi et mercredi. Vingt-huit joueurs ont été retenus. Ces joueurs, issus des clubs en majorité en lice à la phase finale des compétitions nationales, les huitièmes de finale de la coupe nationale de ce week-end et les quarts de finale du championnat fin mai, ont visiblement les matchs dans les jambes. Le rassemblement reprendra lundi. La délégation partira pour l'Afrique du Sud le 2 juin et les hommes de Rôrô auront encore trois jours pour s'acclimater et se préparer sur place.