Madagascar: Kung-Fu - Célébration du 45e anniversaire de la Fédération

La Fédération Malgache de Kung-Fu (FMKF) a dévoilé lors d'une conférence de presse, hier, à l'hôtel Le Pavé Antaninarenina, un programme national d'envergure pour célébrer ses 45 ans d'existence (1980-2025), et en présence de diverses hautes personnalités.

Depuis son introduction à Madagascar par le Grand Maître Pierre Mizaël, dit Pierre Be, le Kung-Fu a façonné des générations de Malgaches, formant des personnalités de tous horizons : ministres, sénateurs, gouverneurs, officiers militaires, policiers, gendarmes, administrateurs civils, universitaires, médecins, entrepreneurs, pasteurs, journalistes, commerçants, et bien d'autres. Regroupant des centaines de clubs et 15 ligues à travers l'île, la FMKF a conçu un calendrier riche pour marquer cet anniversaire, alliant promotion technique, compétitions et valorisation du patrimoine.

L'instance nationale lance le « FMKF Tour 2025 », une tournée nationale ininterrompue visant à promouvoir le Kung-Fu dans toutes les régions de Madagascar. Cette initiative permettra de rapprocher la discipline des pratiquants et du grand public, renforçant son ancrage culturel. Parallèlement, la Fédération organise une revalorisation technique nationale pour les athlètes et les membres, avec des sessions dédiées à l'amélioration des compétences techniques, débutées dès janvier 2025.

Des compétitions d'envergure rythmeront l'année, impliquant les sections, les ligues et culminant avec le championnat national de Madagascar. À l'international, un échange technique est prévu à l'île Maurice, où des Maîtres reconnus pour leur contribution à la gestion de la discipline partageront leur savoir-faire, renforçant les liens régionaux.

Valorisation et modernisation

Pour préserver l'héritage de ces 45 ans, la FMKF s'engage à rénover le Temple de Pierre Mizaël à Ambatomirahavavy, transformant ce lieu emblématique en un centre d'entraînement moderne et un site touristique accessible au grand public. Sur le plan administratif, 2025 sera marquée par le renouvellement des bureaux des sections en août, des ligues en octobre, et de la Fédération en décembre, à l'issue des mandats actuels, afin de dynamiser la gouvernance de la discipline. « Pour conclure cet anniversaire en apothéose, une cérémonie de clôture réunira les acteurs du Kung-Fu malgache. Au programme : un grand banquet, des remises de distinctions honorifiques et des médailles pour saluer les contributions exceptionnelles à la discipline », explique le Grand Maître Avoko Rakotoarijaona, président de la FMKF.

Il a insisté sur la rigueur exigée par le Kung-Fu, une discipline utilisant des techniques de self-défense qui requièrent un encadrement strict. Il a mis en garde contre les clubs ou enseignants non agréés, exhortant les parents à orienter leurs enfants vers des structures reconnues par la Fédération pour garantir un apprentissage sécurisé. La FMKF fédère tous les styles de Kung-Fu, dont le Kung-Fu WISA, Shaolin, Wing Chun, Pakua, et Choy Lee Fut, assurant une unité dans la diversité des pratiques.