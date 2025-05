Madagascar: « Ma voix compte » - Les différents modèles de mères au coeur des discussions

L'exposition itinérante « Ma voix compte » vient de clôturer sa tournée dans le Nord de Madagascar la semaine passée.

Il s'agit d'une exposition collective présentant le travail de plusieurs photographes de l'Océan Indien, portant leur regard sur le rôle des femmes dans nos sociétés.

Elle est organisée à l'initiative de l'Alliance Française d'Antananarivo, l'Association SAR'nao et la Commission de l'Océan Indien dans le cadre du festival « Mois de la photo ». L'exposition englobe également d'autres activités telles que des ateliers et conférences-débats.

La tournée majungaise s'est justement terminée sur un débat qui portait sur « la diversité des parcours féminins », notamment les différentes approches de la maternité selon chacune, un thème qui coïncide avec l'approche de la Fête des mères célébrée ce dimanche 25 mai.

Et les témoignages recueillis ont mis en lumière les différents modèles de mères malgaches, allant de celle qui trouve dans son engagement spirituel et sa foi le fondement de sa maternité, à celle plus libertine, qui revendique une maternité affranchie des normes traditionnelles, où la sexualité et le plaisir jouent un rôle important dans sa vie, tout en assumant pleinement son rôle de mère active, sans oublier la vision plus traditionnelle, où la femme joue un rôle de guide et de protectrice au sein de sa famille, en insistant sur la soumission dans le cadre de ses valeurs.

Malgré ces divergences d'opinion, toutes revendiquent leur engagement commun en tant que mères au cœur de leur identité, insistant sur le fait qu'il est possible de conjuguer maternité, liberté, spiritualité ou tradition selon le choix personnel de chacune.