Tunisie: Géoparc Dahar - Le représentant de l'Unesco Jean Sumon Pages fasciné par la diversité naturelle et l'implication communautaire

Tataouine — L'évaluation du dossier de la Tunisie pour l'inscription du "Géoparc Dahar" au patrimoine mondial, était au centre d'une séance de travail tenue, vendredi, au siège du gouvernorat de Tataouine, avec la délégation de l'Organisation des Nations Unies pour l'Éducation, la Science et la culture (UNESCO) en visite d'inspection dans la région.

La séance a eu lieu en présence des membres de la commission scientifique nationale, de certains responsables régionaux ainsi que des membres de la société civile.

A cette occasion, une présentation a été faite par Khaled Hachicha, Directeur Général à l'Office de développement du Sud, portant sur le développement, les ressources humaines et les éléments attractifs du patrimoine dans les gouvernorats du Sud-Est, notamment la zone où s'étend le "Géoparc Dahar". Cette zone couvre trois gouvernorats, de Matmata au nord (Gabès) jusquau Dehiba (Tataouine) au sud, en passant par Beni Khedache (Médenine), a-t-il expliqué.

Le responsable régional a souligné les grandes ressources naturelles et les infrastructures dans les divers domaines de développement économique au Sud-Est et l'intérêt indéfectible au développement durable afin de préserver la diversité et la richesse naturelle dans cette région.

Dans leur présentation, le Commissaire régional au Tourisme, Jameleddine Ben Jabeur, et le président de la Fédération du Tourisme Authentique Destination Dhahar (FTADD), Mohammed Dabbabi, ont évoqué les aspects touristiques et patrimoniaux de la zone de Dahar avec ses multiples sites géographiques et historiques et qui abrite des auberges, des pensions et des résidences rurales, composantes essentielles du tourisme alternatif.

Les deux responsables ont fait savoir que la préservation des sites géologiques et patrimoniaux constitue un véritable facteur de richesse pour le tourisme culturel et scientifique dans la région, souhaitant voir se renforcer ce secteur prometteur avec l'inscription future du "Géoparc Dahar" au patrimoine mondial.

Dans une déclaration au correspondant de TAP à Tataouine, le représentant de l'Unesco, Jean Sumon Pages, a exprimé son admiration pour les sites géologiques visités au cours des deux derniers jours, et le patrimoine assez riche et distingué de la zone du Geoparc Dahar.

Le responsable onusien a relevé l'enthousiasme constaté chez la communauté depuis son arrivée et sa volonté de faire réussir la candidature tunisienne, en notant en particulier le patrimoine culturel et géologique, la contribution des femmes artisanes et la haute valeur scientifique des sites se trouvant dans toute la zone du Parc géologique "Géoparc Dahar".

La délégation de l'Unesco composée de deux experts, un Français et un Belge, est en visite de quatre jours au Sud-Est du pays, du 21 au 25 mai, dans le cadre de l'évaluation du dossier technique présenté par la Tunisie fin novembre 2024, pour l'inscription du Parc géologique "Géoparc Dahar" parmi les géoparcs mondiaux de l'UNESCO.

La visite couvre plusieurs sites géologiques et géographiques dans les régions de Tataouine, Médenine et Gabès. Au Musée de la mémoire de la Terre, composante du Parc géologique, ils ont pris connaissance des précieux fossiles qu'il contient, notamment de dinosaures, qui remontent à plus de 100 millions d'années.

Les experts de l'UNESCO devront soumettre leur rapport d'ici septembre 2025. Le Géoparc Dahar est parmi 11 nouvelles candidatures relatives à la désignation de géoparcs mondiaux UNESCO qui seront évaluées en en 2025.

Le Géoparc Dahar est situé dans la partie sud-est de la Tunisie. Le territoire présente des plateaux en gradins séparés par des escarpements, des vallées et des bassins, s'étendant sur les gouvernorats de Tataouine, Médenine et Gabès, et couvrant une grande partie du plateau du Dahar (6 000 km² au total).

Le résumé publié dans le site de l'Unesco présente un site naturel qui s'étend de la région de Remada au sud, à la région de Matmata au nord, en passant par le massif montagneux du Jebel Tebaga de Médenine et douze communes. Collectivement, le géoparc représente une transition entre les plaines côtières méditerranéennes et le désert du Sahara, ce qui lui confère une importance géologique, écologique et culturelle.

Le Géoparc Dahar enregistre les 250 derniers millions d'années de l'histoire de la Terre. Il existe une grande diversité géographique liée aux variations pétrologiques et minéralogiques à travers le territoire, ainsi qu'une richesse remarquable en fossiles, transformations diagénétiques et géomorphologie.

Les Géoparcs mondiaux UNESCO sont des zones géographiques uniques et unifiées où des sites et des paysages d'importance géologique internationale sont gérés selon un concept holistique de protection, d'éducation et de développement durable. Leur approche ascendante, qui combine conservation et développement durable tout en impliquant les communautés locales, est de plus en plus populaire. Il y a actuellement 229 géoparcs mondiaux UNESCO dans 50 pays.